Gasolinazos en temporada vacacional: Que el gobierno cumpla promesa del 2018 y baje la gasolina, exige Manuel Añorve
El precio gasolina en México podría reducirse hasta 7 u 8 pesos por litro si se elimina el IEPS, según planteamientos del senadro del PRI.
#Entrevista con Manuel Añorve
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Es momento de que cumplan su compromiso de campaña del 2018 si bajan el precio gasolina, pero se hacen ojos de paloma, señaló el senador del PRI, Manuel Añorve, quien hizo un llamado al partido en el poder para que cumpla con sus promesas.
Señalan incumplimiento en promesas de campaña
Como antecedente, recordó que en campaña AMLO promovía que el litro de gasolina iba a llegar a 10 pesos durante su mandato, en ese entonces Rocío Nahale, lo respaldó diciendo que cumpliría solo con quitar el IEPS, en el mismo tenor dijo, “hoy el barril de petróleo está arriba de 100 dólares por el conflicto en Medio Oriente y no es posible que no cumplan su compromiso de campaña cuando debería estar bajando la gasolina”.
Otro elemento dijo, es el diésel que tuvieron que toparlo en 29 pesos porque impacta en la inflación de casi el 5% porque es lo que utilizan el transporte de carga para mover los alimentos y todos los productos de la canasta básica, eso “es lo que afecta”.
Señaló que todas las gasolinas han subido por lo que su petición es concreta: “que cumplan su compromiso”.
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Propuesta para reducir el costo del combustible
En Estados Unidos, dijo “la gasolina es más barata que en México, cuando nosotros producimos” y acusó que con el caso del “huachicol fiscal se quedaron con 600 mil millones”.
Si le hubiera quitado el IEPS como lo demandó el PRI en diciembre, “le bajarían 7 u 8 pesos por litro, le das un bajón y alivias el bolsillo de los mexicanos y la inflación”.