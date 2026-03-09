¿Aumentará el precio de la gasolina en México por la guerra en Irán? |VIDEO

México cuenta con un plan de contención de precios de gasolina, pero ¿Podrían incrementarse por el conflicto en Medio Oriente? FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta, Claudia Sheinbaum aseguró que no incrementará el precio de la gasolina pese al creciente conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ya generó tensiones políticas, militares y económicas en todo el mundo debido a que el precio del petróleo, gas y la bolsa de valores se han visto afectados.

La mandataria afirmó que su gobierno cuenta con un mecanismo impuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para evitar aumento en los combustibles.

La presidenta explicó que el IEPS (Impuesto Especial de Producción y Servicios), impuesto aplicado a los combustibles, puede reducirse o subsidiarse cuando los precios internacionales suben de forma considerable.

Este mecanismo fue implementado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, cuando los precios del petróleo aumentaron debido a la guerra en Ucrania.

Sheinbaum adelantó que sostendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la situación y determinar si será necesario activar nuevamente el mecanismo.

“Si es necesario” se aplicará esta medida para proteger el precio de los combustibles en México, señaló.

Las tensiones en Medio Oriente han generado incertidumbre en el mercado energético internacional, especialmente por ataques a infraestructuras energéticas y el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado que se consume en el mundo.

Este lunes, el petróleo intermedio de Texas, conocido como West Texas Intermediate, se disparó alrededor de 12% hasta alcanzar los 101.88 dólares por barril.

Las tensiones también impactaron a los mercados financieros globales. Las principales bolsas europeas registraron caídas en las primeras operaciones del día.

París cayó 2.59%.

Fráncfort perdió 2.47%.

Londres bajó 1.57%.

En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una caída cercana al 5%, mientras que la Bolsa de Seúl retrocedió alrededor de 6%.

Ante la volatilidad energética, algunos gobiernos han decidido intervenir los precios:

En Croacia, el primer ministro Andrej Plenković anunció que se limitará temporalmente el precio máximo de venta de combustibles.

El precio de la gasolina Eurosuper se fijará en 1.50 euros por litro y el diésel en 1.55 euros durante las próximas dos semanas, con el objetivo de contener el impacto económico en los consumidores.