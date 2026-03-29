Mineros atrapados en Sinaloa: Autoridades intensifican rescate tras colapso en mina

La Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que elementos de fuerzas federales continúan trabajando en apoyo a las familias de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, Sinaloa.

Como parte del seguimiento al colapso ocurrido el pasado miércoles 25 de marzo, se mantienen labores ininterrumpidas del rescate para localizar a cuatro trabajadores, mientras el puesto de mando unificado implementa un plan de reforzamiento estructural orientado a garantizar la seguridad de los rescatistas y avanzar de manera controlada hacia la zona donde se estima su ubicación.

FOTO: Víctor Sandoval Ampliar

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¿Cómo se desarrollan las labores de rescate?

La Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con elementos del Ejército, Guardia Nacional y trabajadores de minas, coordina el esfuerzo de más de 300 elementos y 42 unidades que trabajan las 24 horas del día, organizados en periodos operativos de relevo, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida de los rescatistas.

A estas labores se sumaron especialistas de la Comisión Federal de Electricidad, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua.

En esta fuerza de tarea conjunta participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y brigadas expertas como el Grupo Minero IMSSA, el Grupo Lobos de Guanaceví y el Grupo Actus.

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¿Qué condiciones enfrentan los rescatistas?

Las maniobras se desarrollan a 300 metros de profundidad, con presencia de material lodoso que dificulta el avance, aunque las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 grados Celsius.

El objetivo es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros.

Para garantizar la seguridad en el trayecto, se implementa un proyecto de estabilización de posibles caídos estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, que será reforzada con resina expansiva programada para arribar al estado.

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El periodo operacional de las células de rescate se ha optimizado para permitir un trabajo más profundo al interior de la mina, mientras el departamento de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa supervisa cada fase de excavación.

Como medida de protección, se mantiene activo un sistema de alarma durante las maniobras subterráneas para emitir avisos ante cualquier riesgo y ejecutar evacuaciones inmediatas.

De manera paralela, continúan las labores de bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y mitigar riesgos adicionales.

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