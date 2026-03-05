Hallan dos mineros más en fosas clandestinas de Concordia, Sinaloa: Rocha Moya

En Sinaloa fueron hallados los cuerpos de dos mineros más, se trata de Javier Emilio Valdés Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, quienes fueron secuestrados hace un mes en el municipio de la Concordia en Sinaloa, informó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Explicó que las investigaciones continúan en el lugar y que los equipos de búsqueda mantienen trabajos permanentes para localizar más indicios en la zona del hallazgo.

Rocha Moya señaló que los procesos de reconocimiento avanzan conforme se obtienen resultados , aunque precisó que no cuenta con información adicional sobre la identidad de las víctimas.

Por su parte, Michael Konnert, Presidente y Director Ejecutivo de Vizsla, comentó:

“Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y con quienes continúan esperando respuestas. Seguimos concentrados en apoyar a las familias afectadas y a nuestro equipo, así como en los esfuerzos continuos para localizar a quienes aún permanecen desaparecidos. Este es un momento increíblemente difícil y doloroso, y nuestro enfoque sigue siendo apoyarnos mutuamente en los días venideros.” —

¿Cuántos mineros han sido localizados tras el secuestro?

Con ello, suman siente los trabajadores de la empresa canadiense, Vizsla Silver, encontrados después de ser sustraídos, de la casa que la empresa les otorgo por sujetos, presuntamente ligados a “Los Chapitos” .

¿Dónde fueron hallados los cuerpos de los trabajadores?

De acuerdo con los primeros reportes, Valdez y Vargas, ambos originarios de Concordia, fueron hallados en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de El Verde, donde sus otros cinco compañeros fueron localizados.

Hasta el momento, las autoridades siguen sin localizar a Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.