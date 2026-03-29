Semar y FGR aseguran laboratorio de drogas en Sinaloa; decomisan 600 kilogramos de metanfetamina

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que elementos navales, en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República, localizaron y desmantelaron un laboratorio drogas en Sinaloa, dedicado a la producción de metanfetamina en inmediaciones del poblado Las Juntas, municipio de Mocorito.

Los elementos de la Secretaría de Marina durante patrullajes de vigilancia con apoyo de inteligencia aérea y terrestre, localizaron y aseguraron un predio donde se elaboraban drogas.

En el sitio fueron destruidos aproximadamente 600 kilogramos de producto terminado de presunta metanfetamina, así como diversos precursores químicos, entre ellos 200 litros de alcohol bencílico, 500 kilogramos de tolueno y 75 kilogramos de sosa cáustica.

FOTO: Víctor Sandoval Ampliar

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¿Qué se encontró en el laboratorio clandestino?

El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, entre ellos, cuatro tinas de plástico color café con capacidad de 500 litros, tres tinas de plástico color café con capacidad de mil litros, una bomba sumergible, nueve quemadores, 10 cilindros de gas con capacidad de 30 kilogramos y 17 ollas de peltre.

Todos los objetos fueron inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.

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¿Cuál fue el impacto del aseguramiento?

Con este aseguramiento, la Armada de México estimó una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 157 millones de pesos, así como la posible distribución de más de 15 mil dosis de droga que no llegarán a las calles, evitando un impacto en la salud y seguridad de la población.

El predio y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República.

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