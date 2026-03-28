Rescate de mineros avanza tras colapso de la mina Santa Fe en Sinaloa

Familiares de los trabajadores de la mina Santa Fe, continúan a la espera de informes de parte de autoridades federales.

A cuatro días del colapso de la mina Santa Fe en Sinaloa, en la que cuatro mineros permanecen atrapados, a 300 metros de profundidad, brigadistas de la Sedena y especialistas de la propia minera se encuentran trabajando para poder extraer con vida a los trabajadores.

Autoridades han informado que existe la posibilidades de que agua y oxígeno puedan llegar hasta donde se encuentran los mineros desde las mismas filtraciones de la mina, lo que les permitiría todavía estar con vida.

El relevo de brigadas ya está en marcha. Personal de @Defensamx1 se traslada a la mina para dar continuidad a las labores de búsqueda, manteniendo activo el trabajo en sitio. ⛏️



Esta dinámica permite sostener operaciones de forma ininterrumpida, en coordinación con la #CNPC de… pic.twitter.com/FNfX9fzxcZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 28, 2026

Avance en las labores de rescate

Las autoridades realizan trabajos a marchas forzadas; colocando tablones a fin de poder llegar hasta donde se encuentran los mineros y que colapse otra parte de la mina.

La profundidad a la que han llegado según informan es de 260 metros para poder descender hasta donde se encuentran atrapados los trabajadores

Bajo la coordinación de Protección Civil, y especialistas del Ejército Mexicano, los trabajos se realizan las 24 horas del día con relevos por horas para poder llegar al sitio de rescate.

Durango se une a las labores de apoyo para el rescate de mineros

Durango se suma a las acciones de búsqueda y rescate de los cuatro mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de la mina Santa Fe, en la localidad de Chele, del municipio El Rosario, en Sinaloa, informó Arturo Galindo Cabada, Coordinador Estatal de Protección Civil.

A través del Comité Regional de Ayuda Mutua, el Cluster Minero y la Cámara Minera de México, Durango se une a este operativo con equipos especializados en rescate vertical que han estado arribando a la zona y que se suman al intenso trabajo que se mantiene en la zona.

El coordinador de PC de Durango, Arturo Galindo Cabada agradeció a las empresas la suma de esfuerzos para el rescate. Ampliar

Refinadora de Plata de Guanaceví, Actus Mining de Indé, Tayoltita de San Dimas son las empresas que de manera solidaria se han sumado a estas acciones y está por integrarse también Minas de Bacis, de Otaez Durango.