Ataque en bar de Oaxtepec deja cuatro personas muertas y un herido
El ataque en un bar de la zona turística de Oaxtepec ocurrió durante la madrugada y dejó cuatro personas sin vida y un herido.
Esta madrugada, el ataque a un bar en la zona turística de Oaxtepec, perpetrado por sujetos armados dejó como saldo cuatro personas sin vida y un herido.
Agresión en bar de Oaxtepec
Los reportes indican que cerca de la 00.30 horas de este sábado, los atacantes llegaron en un automóvil al Tikis Bar ubicado en el poblado de Oaxtepec, del municipio de Yautepec, y dispararon en contra de las personas que se encontraban en las mesas del exterior, para después huir rumbo a la autopista México - Cuautla.
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Víctimas y operativo de seguridad
Paramédicos y policías que acudieron al sitio confirmaron el fallecimiento de tres hombres, mientras que otros dos fueron trasladados de emergencia a otro al hospital general de Cuautla, donde momentos más tarde uno de ellos perdió la vida. Una mujer que los acompañaba resultó ilesa.
Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado desplegaron un operativo en la zona, pero no se reportaron detenidos.
El Ataque en Oaxtepec generó movilización de fuerzas de seguridad en la región durante la madrugada en tanto autoridades iniciaron una carpeta de investigación por los hechos.
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