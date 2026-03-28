Ataque en bar de Oaxtepec deja cuatro personas muertas y un herido

Durante un ataque armado a un bar en Oaxtepec cuatro personas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

Esta madrugada, el ataque a un bar en la zona turística de Oaxtepec, perpetrado por sujetos armados dejó como saldo cuatro personas sin vida y un herido.

Agresión en bar de Oaxtepec

Los reportes indican que cerca de la 00.30 horas de este sábado, los atacantes llegaron en un automóvil al Tikis Bar ubicado en el poblado de Oaxtepec, del municipio de Yautepec, y dispararon en contra de las personas que se encontraban en las mesas del exterior, para después huir rumbo a la autopista México - Cuautla.

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Víctimas y operativo de seguridad

Paramédicos y policías que acudieron al sitio confirmaron el fallecimiento de tres hombres, mientras que otros dos fueron trasladados de emergencia a otro al hospital general de Cuautla, donde momentos más tarde uno de ellos perdió la vida. Una mujer que los acompañaba resultó ilesa.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado desplegaron un operativo en la zona, pero no se reportaron detenidos.

El Ataque en Oaxtepec generó movilización de fuerzas de seguridad en la región durante la madrugada en tanto autoridades iniciaron una carpeta de investigación por los hechos.

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