Disturbios en Morelos tras la muerte de “El Mencho”, queman tiendas y vehículos

Quema de vehículos y negocios, así como cierres viales se dispararon en Morelos tras darse a conocer la muerte de "El Mencho".

Los disturbios realizados por presuntos elementos del CJNG causaron incendios en al menos seis tiendas de conveniencia y dos taxis en cuatro municipios del estado de Morelos, lo que generó operativos en los límites con otras entidades, así como el monitoreo de los distintos penales, tras la muerte de su líder “El Mencho”.

Incendio de tiendas en distintos municipios

Al menos seis tiendas de conveniencia y dos taxis fueron incendiados en cuatro municipios, lo que generó que se activaran operativos en los límites con otros estados, sí como el monitoreo de los distintos penales de la entidad.

El primer hecho de violencia ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Jiutepec. Sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron una bomba molotov a una tienda Oxxo y huyeron de inmediato.

Minutos más tarde, se reportó la quema de otras dos tiendas de esta cadena en el municipio de Temixco, así como la quema de un taxi.

La quema de sucursales se extendió a los municipios de Yecapixtla y Mazatepec, ubicados en la región oriente y surponiente, respectivamente.

Operativos y cancelación de transporte

Frente a estos hechos de violencia relacionados con la aprehensión y muerte de “El Mencho”, las empresas de camiones de pasajeros anunciaron la cancelación de corridas a otros estados, y algunas bases de transporte colectivo cerraron sus accesos.

Diversas son las líneas de autobuses que han dado a conocer la suspensión de sus corridas derivado de la violencia en Morelos. Ampliar

Ante la violenta situación, el Gobierno del Estado de Morelos, anunció que la Mesa de Paz y Seguridad acordó fortalecer los operativos de vigilancia.

