Registro Tarjeta Violeta 2026 inicia 18 de marzo: Requisitos para madres solteras en Guerrero

Tarjeta Violeta 2026: Las interesadas en incorporarse al programa podrán acudir a los módulos a partir de que el registro inicia 18 de marzo; checa aquí la lista completa de requisitos para madres solteras en Guerrero.

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y brindar acceso a servicios de salud y capacitación, las autoridades del estado de Guerrero han confirmado la apertura de una nueva etapa de incorporación a este programa del Bienestar. Si estás a cargo de tus hijos y buscas este apoyo, prepara tus documentos con tiempo, ya que el registro a la Tarjeta Violeta 2026 inicia este 18 de marzo; aquí te compartimos todos los requisitos para madres solteras en Guerrero.

¿Cómo me registro para la tarjeta violeta?

Para hacer el registro de la Tarjeta Violeta 2026, debes de cumplir con ser parte de los siguientes puntos:

Mujeres de 18 a 59 años con 11 meses cumplidos.

Jefas de familia solteras en situación de vulnerabilidad.

en situación de vulnerabilidad. Madres o tutoras de al menos un hijo menor de edad (que curse desde nivel básico hasta tercer grado de preparatoria).

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¿Cómo inscribirse al programa Bienestar para Madres Solteras 2026?

El proceso es presencial y debes presentar tu documentación completa. Toma en cuenta que la Secretaría de Bienestar de Guerrero será muy estricta con las fechas, el registro es del 18 de marzo al 17 de abril de 2026 y no habrá prórroga.

Requisitos:

Formato Único y Estudio Socioeconómico: Te lo entrega directamente la SBGro (si no sabes escribir, puedes firmar con tu huella digital).

Te lo entrega directamente la (si no sabes escribir, puedes firmar con tu huella digital). Identificación Oficial Vigente: Necesitas una copia ampliada al 200% (INE, pasaporte o licencia). Si tu INE está en trámite, tienes 90 días para entregar la nueva.

Necesitas una copia ampliada al (INE, pasaporte o licencia). Si tu INE está en trámite, tienes para entregar la nueva. CURP actualizada.

actualizada. Comprobante de Domicilio: No mayor a 3 meses . Si la dirección no coincide con tu INE, solicita una Constancia de Radicación en tu municipio.

No mayor a . Si la dirección no coincide con tu INE, solicita una en tu municipio. Comprobante de Estudios: Copia del certificado del último grado. Si no cuentas con estudios, solo decláralo en tu solicitud.

Copia del certificado del último grado. Si no cuentas con estudios, solo decláralo en tu solicitud. Constancia Laboral: Si trabajas, lleva un documento que indique tus días y horarios. Si no tienes empleo formal, se especifica en el formato.

Si trabajas, lleva un documento que indique tus días y horarios. Si no tienes empleo formal, se especifica en el formato. Actas de nacimiento: De tus hijos menores de edad.

De tus hijos menores de edad. Estado Civil: No necesitas constancia de soltería, pero si eres viuda o divorciada, sí debes presentar el documento legal que lo acredite.

Tarjeta Violeta 2026: Para tu trámite, que inicia 18 de marzo, debes llevar INE (ampliada al 200%), CURP, comprobante de domicilio, actas de tus hijos y certificados de estudio o empleo; consulta aquí todos los requisitos para madres solteras en Guerrero. Ampliar

¿Dónde es el registro de la tarjeta violeta 2026?

El registro se llevará a cabo en módulos instalados en las 8 regiones del estado de Guerrero. Ubica tu sede más cercana según tu zona:

Acapulco: Municipio de Acapulco de Juárez.

Municipio de Acapulco de Juárez. Centro: Chilpancingo de los Bravo, Chilapa de Álvarez, Eduardo Neri y Mochitlán.

Chilpancingo de los Bravo, Chilapa de Álvarez, Eduardo Neri y Mochitlán. Tierra Caliente: Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala.

Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapehuala. Costa Chica: Ayutla de los Libres, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, San Marcos, Cuajinicuilapa e Igualapa.

Ayutla de los Libres, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, San Marcos, Cuajinicuilapa e Igualapa. Norte: Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa.

Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Huitzuco de los Figueroa. Costa Grande: Zihuatanejo de Azueta, Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez.

Zihuatanejo de Azueta, Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez. Sierra: Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.

Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. Montaña: Tlapa de Comonfort, Olinalá, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Alcozauca.

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