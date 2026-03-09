Listas Negras del SAT 2026: ¿Cómo consultar si eres de los contribuyentes incumplidos?

Revisa la lista de contribuyentes incumplidos y sigue nuestra guía de la Lista Negra del SAT 2026: Cómo consultar si apareces con tu RFC desde cualquier dispositivo.

Estar al corriente con las obligaciones fiscales es importantísimo para la salud financiera de cualquier persona o empresa, pero un descuido administrativo puede derivar en situaciones incómodas ante la autoridad. Para evitar problemas, es fundamental monitorear periódicamente tu estatus. Si buscas tranquilidad y claridad sobre tu situación ante la autoridad tributaria, aquí te explicamos los pasos para entender las listas negras del SAT en 2026 y cómo consultar si estás en la lista de contribuyentes incumplidos.

¿Cuál es la lista 69 del SAT?

Es el registro oficial de los contribuyentes incumplidos con sus obligaciones fiscales. Su nombre viene del Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. En esta lista aparecen quienes:

Tienen créditos fiscales firmes (adeudos que ya no se pueden impugnar).

Están como “No Localizados” en su domicilio fiscal.

Tienen sentencias por delitos fiscales.

Han recibido una condonación de multas o cancelación de créditos.

¿Cómo descargar la lista negra del SAT?

Sigue estos pasos para bajar la información a tu computadora o celular:

Entra al portal de Contribuyentes Publicados del SAT. Identifica los distintos listados: artículo 69, 69-B, 69-Bis. Presiona en las flechas para desglosar la información. Haz clic en el nombre de la lista y el sistema descargará automáticamente un archivo de Excel. Usa el comando Ctrl + F (o “Buscar” en tu móvil) para escribir el RFC o nombre que deseas verificar.

¿Cómo saber si estoy en el 69-B?

El Artículo 69-B se refiere a las empresas que facturan operaciones simuladas (conocidas como “factureras”). El SAT publica aquí a quienes emiten comprobantes sin tener la infraestructura, el personal o los activos para dar el servicio.

Si el SAT te publica en este listado, se presume la inexistencia de tus operaciones.

¿Cómo puedo saber si alguien está en la lista negra del SAT?

La consulta es pública y gratuita, no necesitas ser el titular del RFC para revisar; cualquiera puede hacerlo a entrando aquí.

¿Cuándo se actualiza la lista negra del SAT?

La autoridad actualiza estos padrones de forma periódica para mantener la transparencia. Toma nota de las fechas de corte más recientes para este 2026:

Lista del Artículo 69 (Incumplidos): Última actualización el 1 de enero de 2026.

Lista del Artículo 69-B (Factureras): Última actualización el 31 de enero de 2026.

Lista del Artículo 69-Bis (Transmisión indebida de pérdidas): Última actualización el 13 de junio de 2025.

