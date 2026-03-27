Mercado laboral en México muestra deterioro y mayor presión en febrero

La tasa de desempleo en México subió en 2.6% en febrero y la informalidad alcanzó 54.8%, según datos del INEGI. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El Mercado laboral en México mostró señales de deterioro durante febrero, con una caída en la tasa de ocupación y un incremento en distintos indicadores de presión laboral, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en febrero 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.9 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.0% participación económica… pic.twitter.com/wcmc7tuan7 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 27, 2026

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Aumenta la presión en el empleo

Aunque la población ocupada alcanzó 60.3 millones de personas, lo que implicó un aumento anual de 1.1 millones, la proporción dentro de la población económicamente activa (PEA) disminuyó ligeramente al pasar de 97.5% a 97.4%, reflejando una caída en la tasa de empleo.

En paralelo, la población desocupada aumentó a 1.6 millones de personas, es decir, 76 mil más que en febrero de 2025, con lo que la tasa de desocupación se ubicó en 2.6%, superior al 2.5% del año previo. El incremento fue más marcado en mujeres, cuya tasa subió a 2.8%.

A este escenario se suma un repunte en la subocupación. El número de personas que necesitan y están disponibles para trabajar más horas llegó a 4.2 millones, lo que significó un aumento de 505 mil personas en un año. Con ello, la tasa de subocupación se elevó a 7.0%, desde el 6.3% registrado en el mismo mes de 2025.

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Persisten condiciones de informalidad

Asimismo, persisten condiciones de precariedad laboral. La informalidad laboral se ubicó en 54.8%, ligeramente por encima del 54.5% del año anterior, lo que implica que 33 millones de personas trabajan en condiciones sin seguridad social o en unidades económicas no registradas.

En cuanto a las condiciones más críticas de empleo, estas también se deterioraron. La tasa correspondiente alcanzó 39.3% de la población ocupada, superando el 38.9% observado un año antes, lo que refleja mayores dificultades en ingresos y jornadas laborales.

Por sectores, las mayores caídas en el empleo se registraron en actividades primarias como agricultura, así como en restaurantes y servicios de alojamiento, mientras que los mayores incrementos se dieron en gobierno, manufactura y transporte.

A pesar de este entorno, la participación en el Mercado laboral aumentó. La PEA llegó a 61.9 millones de personas, con una tasa de participación de 59.0%, lo que indica que más personas buscan o tienen empleo, aunque bajo condiciones más adversas.

El INEGI advirtió que estos indicadores reflejan una mayor presión en el mercado laboral, donde el crecimiento del empleo no ha sido suficiente para mejorar la calidad de las condiciones de trabajo.

ahz.