Crisis petrolera impactará en la inflación y en los alimentos en México

El maíz es uno de los productos que comienza a ser afectado por el conflicto en Oriente Medio.

La crisis petrolera es la nueva la pesadilla de los tomadores de decisiones a excepción de los vendedores de crudos, la crisis en el estrecho de Ormuz tiene un impacto mundial, al que México no es ajeno. El impacto de la crisis petrolera lo vamos a recibir por diferentes frentes, el más visible se reflejará en la inflación del precio de los energéticos, de los cuales México es gran importador, consideró el periodista y columnista financiero, Atzayaelh Torres.

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Dependencia de combustibles importados

En el espacio de Negocios W, con Jeanette Leyva Reus, el columnista recordó que en nuestro país, alrededor del 60% de las gasolinas son importadas principalmente de Estados Unidos, situación similar en la que se encuentra el gas natural con un déficit del 70%.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por mitigar el impacto inflacionario en el precio de los combustibles, dijo, “el golpe de realidad llegará a las familias por el incremento en el precio de los alimentos”, uno de los insumos ya afectados es el maíz, pues, aunque México es importante productor regional, también depende en gran medida de las importaciones, y es que el costo de los fertilizantes se ha disparado a más del doble desde que comienzo el conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

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Aumento en alimentos e inflación

El trigo, dijo, también ha sufrido por los incrementos en los costos de producción, por ello “se avizora un primer trimestre bastante apretado en materia inflacionaria para los bolsillos de las y los mexicanos, de acuerdo con datos del INEGI en las primeras dos semanas de marzo la inflación en México sufrió un incremento de 4.63% por encima del 3.37% proyectado por analistas y del 4.13% que se registró en febrero”.

Por lo anterior, refirió que el impacto del conflicto es innegable y cada día que pase se va a resentir en los países de todo el mundo, señaló. La crisis petrolera continuará presionando los precios en distintos sectores de la economía.