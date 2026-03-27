Autoridades minimizan contaminación por hidrocarburo en el Golfo: Greenpeace

Autoridades minimizan los kilómetros de contaminación por hidrocarburo en el Golfo de México; con el registro del 15 de febrero tenemos imágenes públicas con 300 kilómetros de una mancha que salía de un buque y alrededor de este había cinco buques más, a 40 días ya eran 600 kilómetros y su impacto afectó ecosistemas, reflejando “una crisis socioambiental a la que se suma una crisis de falta de transparencia”, señaló Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la Aleida habló de la distracción generada por una infografía, pero señaló que las autoridades no mencionan el mapa interactivo en el que participa la sociedad civil, ante la falta de información oportuna de las autoridades, “solo hasta el día de ayer dan información y muchos periodistas se quedaron con dudas”.

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¿Gobierno de datos o de distracciones? Lo que no se dice del desastre en el #GolfoDeMéxico.



La sociedad civil está llenando el vacío que deja el Estado, con monitoreo satelital y mapas interactivos se está documentando el #Ecocidio: "Esta falta de transparencia tiene que ver con… pic.twitter.com/eBb8KCRyYy — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 27, 2026

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Aleira lamentó la respuesta tardía de las autoridades y que no se tome en serio la información de la asociación, “que no que sepamos en realidad que está sucedió, es lo que llamamos eh esta esta falta de transparencia tiene que ver con una extracción que está haciendo el gobierno no pueden distraerse”

Pero aseguró que es preocupante que las autoridades llamen a la sociedad a visitar las playas cuando no se conoce a profundidad el nivel de daño que puede ocasionar esta contaminación, pues refirió que un solo litro de hidrocarburo puede contaminar 1 millón de litros de agua

Finalmente llamó a las autoridades a poner énfasis en la solución de la situación que prevalece en el Golfo de México y que continúa bajo monitoreo de Greenpeace.

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