Grupo Interinstitucional despliega más de 2 mil 400 elementos coordinados para atender la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco

El Grupo Interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales informa que se ha desplegado un estado de fuerza de más de 2 mil 450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, desde el 3 de marzo.

A. DESPLIEGUE OPERATIVO Y PRESENCIA TERRITORIAL

Como parte de la respuesta inmediata del Estado mexicano, la Semar mantiene un despliegue coordinado de personal del Grupo Interinstitucional y capacidades operativas en puntos estratégicos del litoral del Golfo de México, como son: Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, Veracruz; Paraíso, Tabasco; y Tampico, Tamaulipas, donde se han desplegado más de 1,700 elementos navales, así como embarcaciones, aeronaves y más de 70 vehículos.

Con lo anterior, Marina ha realizado recorridos marítimos, terrestres y aéreos de vigilancia ambiental, para el monitoreo y detección de manchas o recales de hidrocarburo; ha atendido más de 223 kilómetros de playas, incluyendo la desembocadura del río Papaloapan y retirado más de 430 toneladas de contaminantes de la superficie marítima y costas.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) desde el 12 de marzo destinó recursos humanos y materiales para contribuir en las acciones integrales por la presencia de hidrocarburo en el Golfo de México.

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Actualmente, participan más de 700 personas distribuidas en 29 frentes de trabajo en zonas de Tabasco y Veracruz; se han desplegado cinco helicópteros para sobrevuelos preventivos y de mitigación; se encuentran en operación tres radares satelitales para el monitoreo de trayectorias en mar y 22 vehículos para el patrullaje de costas.

Además, se han invertido 217 millones de pesos en labores de limpieza de playas, y ocho millones de pesos destinados a dos embarcaciones especializadas para la dispersión y limpieza de hidrocarburos en el mar.

La Semarnat apoya con 40 elementos, a través de sus oficinas en Tabasco y Veracruz, mismos que realizan acciones de seguimiento en campo, en coordinación con la Semar, la Capitanía de Puerto y autoridades estatales. El 24 de marzo llevó a cabo un recorrido en el municipio de Paraíso, Tabasco, en puntos estratégicos del área de influencia de la Refinería Olmeca y la ASIPONA, donde se verificó la instalación de barreras de contención y cordones oleofílicos, así como la operación de equipos de recuperación y las labores continuas de Pemex para contener y recolectar el hidrocarburo.

La Profepa ha realizado 40 recorridos por mar, tierra y aire en coordinación con autoridades federales y locales, por playas, lagunas, ríos y arroyos, con el fin de identificar la presencia de hidrocarburos, vigilar la recolección y disposición de los residuos, las zonas que no presentan afectaciones, atender los impactos en ejemplares de vida silvestre y vegetación, además de que participa en los planes locales de contingencia que se han activado. Mantiene a 22 inspectores e inspectoras dando seguimiento en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz y recientemente también en Tamaulipas. Ha tenido reuniones con organizaciones civiles y académicos para atender los reportes y la información que han generado.

Desde el 3 de marzo, la ASEA desplegó personal técnico en campo para la verificación directa de las zonas afectadas por el arribo de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco. Once inspectores de la Agencia realizaron recorridos en instalaciones estratégicas como la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, muelles operativos, zonas de manglar y playas, donde se identificaron y documentaron residuos de hidrocarburo intemperizado, así como presencia de material semisólido y fresco en distintos puntos costeros. Asimismo, se registraron y dimensionaron afectaciones, incluyendo longitudes de playa impactadas y características físicas del contaminante. Estas acciones incluyeron levantamiento de actas circunstanciadas, inspecciones visuales y medición de zonas afectadas.

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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha desplegado brigadas de monitoreo y limpieza en diversas Áreas Naturales Protegidas del Golfo de México, en coordinación con autoridades y comunidades locales. Con la participación de personal institucional, voluntarios y prestadores de servicios turísticos, se han realizado jornadas focalizadas de atención, recolectando aproximadamente 1.5 toneladas de material en el Sistema Arrecifal Veracruzano y 37 toneladas en la zona norte de Veracruz, además de 250 kg en una jornada puntual.

B. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MITIGACIÓN

Las instituciones participantes desarrollan acciones integrales, bajo un enfoque técnico y operativo, orientadas a la contención, control y reducción del impacto ambiental:

- Limpieza de playas y recolección de contaminantes, mediante brigadas especializadas y supervisión naval.

- Monitoreo marítimo, terrestre y aéreo para identificar nuevas zonas de afectación.

- Instalación y supervisión de barreras de contención en cuerpos de agua y zonas fluviales.

- Análisis de imágenes satelitales y reconocimientos aéreos, para detectar posibles fuentes y desplazamientos del hidrocarburo.

- Evaluación de corrientes marinas y condiciones oceanográficas, para anticipar la trayectoria del contaminante.

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C. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SOPORTE TÉCNICO

Se mantiene activa una arquitectura de coordinación interinstitucional permanente que permite la toma de decisiones basada en evidencia técnica:

- Activación de Planes Locales de Contingencia en zonas afectadas.

- Realización de sesiones extraordinarias de coordinación entre dependencias.

- Participación del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en la toma y análisis de muestras.

- Coordinación estrecha con autoridades ambientales y regulatorias para la determinación del origen del hidrocarburo.

D. ACCIONES ESPECÍFICAS DE CONTENCIÓN Y SANEAMIENTO

- En áreas prioritarias se han ejecutado acciones focalizadas:

- Contención de hidrocarburos en sistemas fluviales mediante barreras especializadas.

- Recuperación de material contaminante en cuerpos de agua.

- Supervisión continua de trabajos de saneamiento.

- Vigilancia permanente para evitar nuevas afectaciones.