Derrame Golfo de México: Greenpeace acusa opacidad y reacción tardía del gobierno

Derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

El derrame en el Golfo de México ha generado críticas por parte de organizaciones ambientales, luego de que Greenpeace México acusara a las autoridades de minimizar la magnitud del problema y reaccionar de forma tardía ante la emergencia.

En entrevista con Gabriela Warkentin, la directora ejecutiva de Greenpeace México, Aleira Lara Galicia, señaló que el posicionamiento oficial de las autoridades busca desacreditar a comunidades y organizaciones civiles que han denunciado la opacidad e ineficiencia en las labores de contención del hidrocarburo.

TE PUEDE INTERESAR: Dos Bocas bajo la lupa: exigen que Marina y Pemex den la cara por el derrame de petróleo

¿Por qué Greenpeace acusa opacidad en el derrame?

Lara Galicia afirmó que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente y tardía, además de cuestionar que se niegue la gravedad del derrame.

“El posicionamiento de las autoridades está basado en desacreditar el trabajo de las comunidades y la sociedad civil... han denunciado la opacidad y la ineficiencia de las autoridades en las labores de contención”. — Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace

Advirtió que este tipo de incidentes no es aislado, sino parte de una problemática recurrente en la región.

“Es un tema sistemático en el Golfo de México, área de sacrificio por parte del Gobierno y de algunas empresas que pretenden seguir extrayendo petróleo”. — Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace

¿Qué impacto ambiental se ha detectado?

La organización alertó sobre graves afectaciones socioambientales y llamó a frenar proyectos que ponen en riesgo los ecosistemas marinos.

Además, dio a conocer que la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México publicó un mapa interactivo que documenta los daños, con más de 50 sitios donde se ha detectado presencia de chapopote.

🔴Entra al mapa de construcción colectiva, registra y ayúdanos a visibilizar el daño que está haciendo este derrame en el Golfo de México. 🔴



Entra aquí: https://t.co/VaOWJPQMJZ#Actualización #Derrame #Pemex #CombustiblesFósiles — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 26, 2026

¿Qué acciones pide Greenpeace al gobierno?

La directora de Greenpeace México hizo un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad y actuar conforme a los protocolos establecidos.

“El Gobierno de México tiene que hacerse responsable... la Secretaría de Marina debe implementar el Plan Nacional de Contingencia por Derrames de Hidrocarburos, vienen muy tarde... hacer un llamado ciudadano al gobierno a tomar acción y pues sobre todo a la Presidenta de la República que es una experto en cambio climático, que evitemos seguir con esta sistemática ola de eventos que afectan el medio ambiente a través de los combustibles fósiles, el gas, el petróleo y el carbón, no son una opción, tenemos que abrir la puerta a las energías renovables”. — Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace

También invitó a la ciudadanía a colaborar enviando imágenes y videos para documentar lo que ocurre en la zona afectada, así como consultar información en su plataforma digital.

Es momento de que la presidenta @Claudiashein ponga en práctica su destreza como experta en cambio climático: "El gas, el petróleo y el carbón no son una opción. Tenemos que abrir la puerta a las energías renovables con gestión y participación de las comunidades", Aleira Lara… pic.twitter.com/aXTw72Hzs8 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 26, 2026

¿Cómo continuará el monitoreo del derrame?

Greenpeace informó que mantendrá vigilancia constante en la zona, con equipos en campo y difusión de evidencia a través de redes sociales.

“Vamos a seguir monitoreando, tenemos equipo de registro en el sitio... nos toca dar testimonio, nos toca dar evidencia de lo que estamos reportando”. — Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace

Síguenos en Google News y encuentra más información