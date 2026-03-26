¡Toma precauciones! El sur de la CDMX será un caos este sábado por simulacro del Mundial en el “Estadio Azteca”

Este sábado 28 de marzo, la zona de Estadio Banorte -antes llamado "Estadio Azteca"- y sus alrededores, se convertirán en un área de alta restricción vial debido a los preparativos de seguridad y logística para la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México.

Debido a un simulacro rumbo a la justa mundialista y al partido entre la Selección de México y la de Portugal, se implementarán cierres totales en vialidades clave como Acoxpa, Tlalpan y Periférico Sur.

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana pondrán en marcha un operativo especial que mantendrá bloqueadas arterias principales del sur de la ciudad, desde el mediodía hasta la medianoche, por lo que se recomienda evitar la zona.

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Vialidades con Cierre Total 🚫

- Avenida Acoxpa: Cerrada completamente en el tramo de Canal de

- Miramontes a Calzada de Tlalpan.

- Viaducto Tlalpan: Cierre desde el bajo puente con Calzada de Tlalpan y todos los accesos hacia Acoxpa.

- Periférico Sur: Afectaciones severas en la zona aledaña al Coloso de Santa Úrsula.

- Avenida Santa Úrsula: Restricción total, incluyendo calles aledañas.

- Avenida San Alejandro.

- Calles locales: Tlalmanco, Buenavista y Abasolo.

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¿Por qué los cierres?

Estas medidas forman parte de los protocolos de la FIFA y el Gobierno de la Ciudad de México para evaluar la capacidad de respuesta, desalojo y seguridad en escenarios de alta afluencia previos a la Copa del Mundo.

Coincide además con la actividad deportiva en el Estadio Banorte, lo que incrementará la carga vehicular en toda la demarcación.