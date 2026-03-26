Festival futbolero en el Zócalo inicia este sábado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada dio a conocer los pormenores de los festejos rumbo al Mundial 2026 que en CDMX inician el próximo sábado.

Con la transmisión del partido México-Portugal este sábado en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México se comienza a vivir en las calles y en las plazas de la capital, el Mundial social CDMX, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Festival futbolero en el Zócalo

“Vamos a iniciar un festival futbolero el próximo sábado en el Zócalo” . Yo, dijo, no voy a ir a la reinauguración del estadio Azteca-Banorte, voy a estar presente en el Zócalo y con ello “podamos empezar a vivir en las plazas y en las calles, este Mundial social CDMX”.

Esta mañana nos enlazamos con la presidenta @Claudiashein, en compañía del Director general del @Tu_IMSS, @zoerobledo, del titular de la @conadeoficial, @Rommel_Pacheco y las #PionerasDel71, para dar el silbatazo inicial del Mundialito IMSS Futbol Sin Correr en la Unidad… pic.twitter.com/A1M5xEKE6M — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 26, 2026

Haciendo juego con la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno declaró:

Mi boleto quiero entregárselo a las <b>pioneras del mundial del 71</b>, para que entre ellas decidan, se rife y acudan en representación de la jefa de Gobierno”. —

Al participar en la conferencia presidencial realizada en Palacio Nacional, la mandataria local informó que de las 500 canchas de futbol que se comprometió a construir o remodelar con miras al Mundial de la FIFA 2026, este fin de semana va a inaugurar 100 canchas. Estas tendrán, “pasto sintético, iluminación bien, con dignidad, para la población en todos los territorios de la ciudad de México”.

“Tenemos la responsabilidad de que en todo el territorio de la ciudad, podamos vivir el futbol con nuevas canchas”, agregó.

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Actividades culturales rumbo al Mundial

Brugada Molina indicó que además de los festivales futboleros habrá actividades culturales rumbo al Mundial social CDMX, uno de ellos se va a desarrollar en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) en la Unidad Independencia, donde se podrá conocer el lugar donde en 1979 se hospedó la selección de Brasil y el rey Pelé.

En esta unidad habitacional también se va a presentar la exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar”, donde se van a exponer 600 objetos relacionados con los Mundiales que se han desarrollado en la capital del país: México 17 y 86, además del Mundial femenil de 1971.

“No solo hemos tenido dos Mundiales, el de 70 y 86, sí, pero también el del 71 con las mujeres pioneras”, finalizó.

#AvisoEspecial sobre condiciones meteorológicas en @Alcaldia_Coy por evento deportivo el sábado 28 de marzo de 2026.



Para la tarde y noche, se prevén rachas de viento de 55 km/h, acompañadas de lluvias ligeras breves durante el evento.



Por la tarde-noche, se espera descenso de… pic.twitter.com/HW3xJXOSzC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

ahz.