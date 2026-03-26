Tasa Banxico baja a 6.75% ante debilidad económica e inflación

El Banco de México redujo la tasa a 6.75% en un entorno de inflación de 4.63% y debilidad económica.

El Banco de México decidió reducir en 25 puntos base su Tasa de interés de referencia, para ubicarla en 6.75%, en una medida que refleja la debilidad de la actividad económica y un entorno global marcado por la incertidumbre.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis petrolera impactará en la inflación y en los alimentos en México

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.75% con efectos a partir del 27 de marzo de 2026. Consulta el comunicado en: https://t.co/JKJnzGfjcB pic.twitter.com/YOZMlV9lCm — Banco de México (@Banxico) March 26, 2026

TE PUEDE INTERESAR: México mantiene sistema financiero sólido pese a incertidumbre global; 2026 será positivo: HSBC

Inflación y entorno económico

La decisión, que entrará en vigor el 27 de marzo de 2026, se da en medio de presiones inflacionarias persistentes, volatilidad en los mercados internacionales por el conflicto en Medio Oriente y una depreciación moderada del peso mexicano.

De acuerdo con el banco central, la inflación general aumentó de 3.77% a 4.63% entre enero y marzo, impulsada principalmente por el componente no subyacente, mientras que la inflación subyacente se mantuvo prácticamente sin cambios en 4.46%.

La Junta de Gobierno señaló que, pese al recorte, el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza, ante factores como presiones de costos, conflictos geopolíticos, posibles disrupciones comerciales y la depreciación cambiaria.

Asimismo, advirtió que la actividad económica en México mostró una marcada debilidad a inicios de 2026, en un contexto donde la incertidumbre global continúa representando riesgos a la baja para el crecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Conflicto en el estrecho de Ormuz presiona comercio energético y preocupa a EUA

Perspectivas y política monetaria

El instituto central ajustó al alza sus pronósticos de inflación para 2026 y reiteró que se espera que la inflación converja a la meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2027.

En cuanto a la política monetaria, el banco central dejó abierta la puerta a nuevos recortes, al señalar que evaluará futuros ajustes conforme evolucionen las condiciones económicas y financieras.

La decisión no fue unánime: tres integrantes de la Junta votaron a favor del recorte, mientras que dos miembros se pronunciaron por mantener la tasa en 7.00%.

El Banco de México reiteró su compromiso de mantener una política monetaria prudente para garantizar la estabilidad de precios en el país y el comportamiento de la Tasa Banxico.

ahz.