Conflicto en el estrecho de Ormuz presiona comercio energético y preocupa a EUA

Sube la presión en el estrecho de Ormuz, sobre el comercio global de energía y podría impactar los precios del petróleo, el diésel y la gasolina a nivel internacional. / Vithun Khamsong

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto clave de tensión internacional debido al impacto que el conflicto podría tener en el comercio global de energía y en los precios del petróleo.

El conflicto en el estrecho de Ormuz está causando estragos en el mundo, es cuestión de tiempo para que todo el mundo proteste y se meta en este pleito y eso es lo que preocupa a Estados Unidos, afirmó el periodista Armando Guzmán, quien recordó que “en las películas siempre gana Estados Unidos, pero esto no es una película”.

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El sueño americano de Trump es más una pesadilla de #Inflación



"Él llegó prometiendo que iba a bajar precios (…) la gente en #EstadosUnidos empieza a cansarse de #Trump y esto está causándole un problema”, @Armandoreporta.#NegociosW con @JLeyvaReus

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Impacto energético y tensión en el Golfo Pérsico

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Guzmán señaló

Trump nos prometió que iba a ser muy poco el dolor en comparación con las ganancias, la gente no está viendo eso y ya vimos con las tarifas todo se fueron hacia arriba y con los precios del petróleo comienza a cambiar el precio del diésel y la gasolina”. —

El diésel ha tenido un incremento significativo e impacto en los productos, eso pone en riesgo a Trump.

El líder de Irán, Mojatba Jamenei, “lanza ataques también contra instalaciones civiles lo que pone en riesgo la expansión hacia Irak, Siria y todo el golfo Pérsico el conflicto”.

El comercio global de energía está bajo presión por la amenaza en el Estrecho de Ormuz, principalmente para Europa y Asia. Quitar el freno al petróleo de Rusia, dijo, es una medida de emergencia.

Irán, aunque es tres veces el tamaño de Texas, cuenta con armamento y “no está dispuesto a rendirse”, difícil controlar sus bombardeos, los militares de Estados Unidos no saben de dónde van a salir sus misiles.

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Implicaciones políticas y comercio internacional

Trump se está enfrentando a una victoria rápida que no está ocurriendo, y le causa un problema al refutar sus promesas y la gente no se lo va a perdonar.

¿Cómo va el rumbo a la revisión del T-MEC?

Estados Unidos se está metiendo no porque nos quiera mucho, eso nunca ha ocurrido, todo el mundo está interesado porque es muy buen negocio, lo importante de esta revisión es que está ocurriendo a tiempo y EUA está cumpliendo todos los compromisos como las consultas públicas y el 90% de los comentarios han sido a favor.

En México nos conviene e interesa que Canadá siga en el T-MEC y los tres países sigan integrados.