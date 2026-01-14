¡Rosalía haciendo pole dance en Euphoria 3! Checa el tráiler y fecha oficial para el estreno de la serie

Euphoria 3 confirma su regreso para abril de 2026 y Jacob Elorodi, Zendaya y hasta Rosalía se unen al elenco para darle vida a un salto de 5 años en la trama. Así que si eres fan de la serie, te dejamos todo lo que debes saber para prepararte para su estreno.

Rosalía sorprende con su aparición en el tráiler de Euphoria 3

Euphoria 3 llega con el tráiler oficial y a todos nos sorprendió ver a Rosalía pues, aunque se especulaba que sería una stripper, se confirmó con la llegada del tráiler. En él, se puede ver a Rue (interpretada por Zendaya) regresar al mundo de las drogas pero desde una perspectiva distinta a la de su adolescencia, mostrando la cara dura de meterse en un mundo como ese.

Por otro lado, vemos a Nate y Cassie (Jacob Elordi y Sydney Sweeney respectivamente) en una vida de casados pero algo frustrados por no saber manejar un matrimonio a tan joven edad. Finalmente, llega la aparición instantánea de Rosalía, personaje del cual aún se desconoce su nombre, haciendo un tipo pole dance en un club nocturno, supuestamente relacionado con Maddy.

Y para terminar, Lexi (Maude Apatow) junto a Rue cuestionándose sobre lo que habrá sido de Jules (Hunter Schafer). Así, nos dan un vistazo a lo que será la serie y cómo es que podemos esperar que se unan sus vidas a pesar de haber saltado 5 años en el tiempo.

Te dejamos a continuación el tráiler para que te emociones junto a nosotros y esperemos pacientemente el estreno de Euphoria 3.

¿Cuándo se estrena Euphoria 3?

Para la llegada de la tan ansiada Euphoria 3 que marcó a toda una generación de jóvenes, debemos esperar al 12 de abril de 2026 para poder verle en la pantalla de nuestros hogares. Sin embargo, no puedes perderte las dos temporadas pasadas si es que quieres entenderle a ésta.

Pero no te preocupes que tienes tiempo de ponerte al corriente, así que si quieres ver algo distinto o recordar cómo es que fue un éxito de inicios de la década de los 2020s.

