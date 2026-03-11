Euphoria 3: Filtran nuevas imágenes donde se ve a Zendaya, Alexa Demie y al cast durante el rodaje

La tercera temporada de Euphoria vuelve a generar expectativa entre fans luego de que se filtraran nuevas imágenes del rodaje, en las que aparecen varias de las estrellas principales de la serie.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales entre seguidores de la serie, quienes esperan desde hace varios años el estreno de la nueva temporada. Así que te dejamos todos los detalles de las imágenes filtradas y quiénes aparecen en ellas.

Euphoria 3: Filtran imágenes de la serie

Euphoria 3 es una de las series más esperadas entre los jóvenes, y cómo decir que no si trae a los actores top del momento como Jacob Elordi, Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie y más cast. Ahora los fans del programa, no pueden esperar a que se estrene, por lo que andan pendientes de todo lo que sucede alrededor del tema.

Y esta ocasión no fue la excepción pues, los fans encontraron imágenes filtradas de una escena en particular que muchos estaban esperando. Las fotografías muestran parte del set de grabación de la tercera temporada y a varios actores caracterizados como sus personajes.

Entre los detalles que más llamaron la atención de los fans es que todo indica que Rue (Zendaya), Jules (Hunter Shafer), Maddy (Alexa Demie) y claro, Lexi (Maude Apatow) se reunirán en la boda de Cassie y Nate (Sydney Sweeney y Jacob Elordi respectivamente).

Zendaya, Alexa Demie, Hunter Schafer y Maude Apatow en el set de Euphoria 3 Ampliar

¿Qué se sabe de la temporada 3 de Euphoria?

Aunque HBO no ha revelado todos los detalles de la trama, sí ha confirmado que la producción de la tercera temporada llega en abril de este año.

Por lo que la serie seguirá explorando las historias de los (ahora) adultos que seguirán en la serie, como el caso de Rue (Zendaya), quien de acuerdo con el director de Euphoria 3, sigue en el camino de las drogas.

¿Por qué Euphoria sigue siendo una de las series más populares?

Desde su estreno en 2019, Euphoria se convirtió en uno de los mayores éxitos de HBO.

La serie destacó por abordar temas como:

salud mental

adicciones

relaciones juveniles

presión social en redes

Además, la actuación de Zendaya fue ampliamente reconocida y le valió dos premios Emmy, convirtiéndola en una de las actrices más jóvenes en ganar ese galardón.