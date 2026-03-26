Registro Beca Gertrudis Bocanegra cierra pronto: Última oportunidad para solicitar 1,900 pesos

Si ya hiciste tu trámite en Michoacán, mantente muy pendiente de la bandeja de entrada que proporcionaste, pues es la única vía para saber si aprovechaste la última oportunidad para solicitar 1,900 pesos ahora que el Registro Beca Gertrudis Bocanegra cierra pronto.

¡Atención, estudiantes de Michoacán! Si te vendrían de lujo unos pesitos extra para el transporte, no te duermas porque el sistema no espera a nadie. Mañana mismo se cierran las solicitudes y, si no subes tus papeles a tiempo, te vas a quedar sin este apoyo. Así que aprovecha de una vez la última oportunidad para solicitar 1,900 pesos, porque el registro Beca Gertrudis Bocanegra cierra pronto y después de este viernes ya no habrá marcha atrás.

¿Cómo me inscribo a la beca Gertrudis Bocanegra?

El proceso es completamente en línea, solo necesitas tener tus documentos a la mano y seguir estos pasos:

Métete a becagertrudisbocanegra.gob.mx.

Inicia sesión con tu Llave MX (ten tu contraseña lista).

Registra tu información como estudiante, incluyendo CURP, número de celular y un correo electrónico que sí revises diario.

Deberás registrar también los datos de tu madre, padre o tutor.

Revisa que todo esté correcto y dale clic en enviar registro.

Descarga tu comprobante de registro.

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¿Cuándo es el registro de Beca Gertrudis Bocanegra 2026?

El periodo para realizar el registro Beca Gertrudis Bocanegra 2026 termina este viernes 27 de marzo de 2026. Toma en cuenta que después de esta fecha, la plataforma se inhabilita, y no aceptará inscripciones extemporáneas.

¿Cómo saber si te dieron la beca Gertrudis Bocanegra?

Para saber si te dieron la Beca Gertrudis Bocanegra debes de revisar tu correo electrónico que registraste, por lo que tendrás que estar pendiente de cualquier mensaje que te llegue por medio de ese canal.

¿Quiénes se pueden registrar a la beca Gertrudis bocanegra?

Quienes se pueden registrar a la Beca Gertrudis Bocanegra en 2026 son:

Jóvenes de hasta 29 años cumplidos al momento del registro.

Estudiantes inscritos en nivel superior en Michoacán.

Alumnos de escuelas públicas

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