Pago Beca Gertrudis Bocanegra 2026: Fecha del segundo deposito de mil 900 pesos en Michoacán

El segundo pago de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 inicia su dispersión a partir del mes de abril, con la entrega de mil 900 pesos en Michoacán.

El programa de apoyo educativo que honra la memoria de la heroína michoacana continúa con su calendario de dispersión para asegurar que las y los estudiantes cuenten con los recursos necesarios para su formación. Si ya eres beneficiario, es muy importante que conozcas los detalles sobre el pago de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 y revises la fecha del segundo depósito de mil 900 pesos en Michoacán que reveló la SEP.

¿Cuándo darán la beca Gertrudis Bocanegra?

Desde este miércoles 18 de marzo, las autoridades comenzaron con la dispersión de los recursos correspondientes al primer bimestre (enero-febrero) de 2026.

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¿Cuál es el monto de la beca de transporte “Gertrudis Bocanegra”?

El monto de la Beca Gertrudis Bocanegra es de $1,900 pesos para estudiantes de nivel superior inscritos en escuelas públicas.

¿Cuando darán el segundo pago de la beca Gertrudis Bocanegra?

El segundo pago de la Beca Gertrudis Bocanegra se entregará a partir del mes de abril, correspondiente al segundo bimestre del año

Si se te pasó la convocatoria anterior, prepárate. El nuevo periodo de registro para la Beca Gertrudis Bocanegra arranca este lunes 23 de marzo y termina el viernes 27 de marzo de 2026.

Es un plazo muy corto, así que ten tus documentos a la mano. Este registro es exclusivo para quienes buscan recibir el apoyo bimestral y aún no están dentro del padrón.

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