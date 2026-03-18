Nuevo Registro de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026: Fechas para estudiantes de hasta 29 años

Este nuevo periodo para obtener el apoyo de $1,900 pesos bimestrales estará vigente del 23 al 27 de marzo, periodo para quienes no se han inscrito al Nuevo Registro de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 y buscan aprovechar las fechas para estudiantes de hasta 29 años.

La SEP ha confirmado que se abrirá un periodo adicional de incorporación para los estudiantes universitarios de Michoacán que aún no cuentan con el apoyo para sus traslados escolares. Este programa, destinado a cubrir los gastos de movilidad de alumnos de en escuelas públicas, reactivará su plataforma digital para recibir nuevas solicitudes este mes. Si eres estudiante de nivel superior, checa de qué va el nuevo registro de la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 y las fechas para estudiantes de hasta 29 años.

¿Cuándo es el registro de la Beca Gertrudis Bocanegra?

El nuevo periodo de registro de la Beca Gertrudis Bocanegra empieza este lunes 23 de marzo y termina el viernes 27 de marzo de 2026.

Este registro es solo para quienes no pudieron inscribirse anteriormente y buscan recibir el apoyo de $1,900 pesos bimestrales.

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¿Quiénes se pueden registrar a la Beca Gertrudis Bocanegra?

Las personas que se pueden registrar a la Beca Gertrudis Bocanegra son:

Estudiantes de nivel superior (universidad o tecnológico).

(universidad o tecnológico). Inscritos en una institución pública dentro del estado de Michoacán .

. Tener hasta 29 años cumplidos al momento de realizar el trámite.

¿Qué se ocupa para la Beca Gertrudis Bocanegra?

Lo que se ocupa para registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte son los siguientes documentos. Toma en cuenta que si eres mayor de edad, tú eres el titular, pero si aún no cumples los 18, vas a necesitar los datos de tu tutor.

Requisitos del estudiante:

CURP actualizada.

actualizada. Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu universidad (puedes consultarla en tu tira de materias o constancia).

de tu universidad (puedes consultarla en tu tira de materias o constancia). Comprobante de domicilio digitalizado (luz, agua o predial, que no tenga más de 3 meses de antigüedad).

Si eres menor de edad, suma estos datos de tu padre, madre o tutor:

CURP y número de celular vigente.

y número de celular vigente. Identificación oficial digitalizada ( INE , Pasaporte o Cédula Profesional).

digitalizada ( , Pasaporte o Cédula Profesional). Correo electrónico.

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