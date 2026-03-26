¿Por qué cambió el Plan B? Morena admite falta de consenso con aliados

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El senador morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que el avance del Plan B electoral responde a un ejercicio de realidad política frente a la falta de consenso total dentro de la Cuarta Transformación.

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¿Por qué avanzó el Plan B electoral sin consenso total?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el legislador reconoció que, aunque existe una alianza sólida entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cada uno mantiene su independencia, lo que quedó en evidencia con las diferencias que impidieron la aprobación de la reforma electoral original.

La imposibilidad de alcanzar los votos necesarios, dijo, obligó a los legisladores a ajustar la iniciativa y centrarse en los artículos que eran más posibles de aprobarse.

Al aire // “Rechazar Revocación de Mandato en el Plan B es malo para el país”, dice @Claudiashein .



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a @oscar_canton . pic.twitter.com/er8uy97jgi — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 27, 2026

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¿Qué cambios se destacan en la reforma electoral?

El morenista también defendió la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando que las modificaciones propuestas buscan beneficiar al país y fortalecer la democracia sin afectar su calidad, además de fomentar una mayor participación ciudadana mediante mecanismos como la revocación de mandato.

Negó que la fecha propuesta para la revocación de mandato tuviera fines electorales, pues el espíritu de la iniciativa es puramente democrático.

El “Plan B” representa un éxito significativo al lograr rescatar aspectos sustanciales de la reforma, tales como la eliminación de privilegios y el combate a las élites burocráticas que se benefician de los recursos públicos, lo que es un avance sustancial en la consolidación de la austeridad republicana.

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¿Qué pasará con la alianza política en los estados?

Respecto al futuro de la coalición en los estados, Cantón Zetina advirtió que, aunque la alianza federal se mantiene firme, a nivel local podrían presentarse fracturas, como ocurre actualmente en San Luis Potosí, donde Morena no participará en alianza con el Partido Verde si se postula a Ruth Miriam González Silva, la esposa del actual gobernador para la senaduría.

Sin embargo, estos casos particulares no comprometen la fortaleza general de la Cuarta Transformación de cara a los próximos procesos electorales.

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