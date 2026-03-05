PT anuncia voto en contra de la reforma electoral en la Cámara de Diputados

México. - El líder del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval adelantó que sus 49 legisladores votarán en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que una vez analizado el contenido de la propuesta presidencial se determinó definitivamente no avalarla, y sin los votos de los votos del PT o del Partido Verde no se alcanzaría la mayoría calificada que requiere para aprobar una reforma constitucional, pero aseguró que el hecho de no coincidir este tema no significa una ruptura en la coalición con Morena.

¿Cuántos votos se requieren para aprobar la reforma electoral?

El coordinador parlamentario del PT calculó que, si el martes se aprueba en comisiones, el dictamen se puede someter al Pleno en la sesión del próximo miércoles.

“No es tampoco como para que se caiga la 4 T y desaparezca, digo las hemos votado todas porque coincidimos con ellas, en esta no coincidimos. ¿Y pues, ya está muy discutida no? El tema es muy sencillo aritméticamente se necesitan 334 de dónde los consigues, no hay forma, aunque fuera PT y Morena completitos, no da o Morena y Verde , no da, nos necesitamos los tres”. —

¿Qué pasará con el dictamen en la Cámara de Diputados?

Por su parte, el presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, anunció que efectivamente la próxima semana quedará listo el dictamen de la reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum.

Es decir, el morenista prácticamente descartó que haya espacio para realizar foros de consulta y parlamentos abiertos como se había mencionado, pues el martes se discutirá el tema en las comisiones unidas de Reforma Electoral y Puntos Constitucionales.

O sea que si el miércoles se somete a la consideración del Pleno como está ya previsto y ahí podría quedar congelada la iniciativa de la presidenta Sheinbaum al no alcanzar la votación de 234 votos como mínimo para lograr la mayoría calificada sería rechazada y ya no se turnaría al Senado, sino se quedaría archivada.

“¿Están descartados ya los foros? Habido muchísimo análisis y discusión, nos hemos hecho llegar toda la información que se dieron en las audiencias públicas a lo largo del país, poco más de 36 a nivel nacional. Tenemos los elementos suficientes con la información que nos llegó oficialmente. Nosotros estamos apurando los trabajos legislativos para tener la posibilidad de tener la siguiente semana el dictamen”. —

De darse estas proyecciones, todo para indicar que en la Cámara de Diputados se apresuran para terminar pronto con el proceso legislativo y dar santa sepultura a la reforma electoral que propone el gobierno federal.

