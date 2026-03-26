Ola de calor extrema: estas ciudades podrían romper récord de altas temperaturas

Una intensa ola de calor extrema está afectando a distintas regiones de América del Norte en marzo de 2026, y autoridades meteorológicas advierten que varias ciudades podrían romper récords históricos de temperatura en los próximos días.

De acuerdo con reportes recientes, el fenómeno ya ha provocado condiciones inusuales para esta época del año, con temperaturas muy por encima del promedio en múltiples estados de Estados Unidos y México.

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Ciudades que podrían romper récord

Entre las ciudades más afectadas destacan:

Phoenix, Arizona, con hasta 101°F (38°C)

Las Vegas, Nevada, cerca de 96°F (35°C)

El Paso y Amarillo, Texas, superando los 95°F

Denver, Colorado, con temperaturas muy superiores a registros históricos

Palm Springs y Yuma, con máximas que podrían romper récords de décadas

Especialistas señalan que este evento está relacionado con un sistema de alta presión que mantiene cielos despejados y favorece el calentamiento extremo.

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Impacto del calor extremo en 2026

La situación no es menor: en lo que va de marzo, más de 400 récords de temperatura ya han sido superados, afectando a más de 40 millones de personas.

En México, la Comisión Nacional del Agua también ha advertido temperaturas de hasta 45 grados Celsius en estados del norte y occidente, lo que confirma que el fenómeno es regional.

Además del calor, expertos alertan sobre consecuencias como:

Riesgo de deshidratación y golpes de calor

Aumento en incendios forestales

Disminución de reservas de agua

¿Qué se espera en los próximos días?

Las autoridades meteorológicas prevén que las altas temperaturas continúen e incluso se intensifiquen, con varias olas de calor adicionales durante la primavera.

Ante este panorama, recomiendan evitar la exposición al sol, mantenerse hidratado y proteger a grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

La ola de calor de 2026 ya se perfila como una de las más tempranas e intensas registradas y podría seguir rompiendo récords en los próximos días.