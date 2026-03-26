Empieza el Subsidio de verano CFE 2026: Lista de tarifas que reciben el descuento por calor

El apoyo se aplica directamente a las categorías 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales conforman la lista de tarifas que reciben el descuento por calor ahora que empieza el Subsidio de verano CFE 2026 según el clima de cada zona.

Con el termómetro subiendo en varias regiones del país, el recibo de la luz suele convertirse en una preocupación constante para las familias que necesitan mantener sus hogares frescos. La buena noticia es que, justo cuando el clima empieza a exigir más de nuestros ventiladores y aires acondicionados, entra en vigor el mecanismo oficial para que el costo de la energía no se dispare. Por ello, es el momento ideal para que revises cómo se aplicará el beneficio en tu recibo y consultes la lista de tarifas que reciben el descuento por calor ahora que empieza el Subsidio de verano CFE 2026.

¿Cuándo inicia el subsidio CFE 2026?

A partir de hoy 26 de marzo de 2026 empieza el apoyo de la CFE con la aplicación de la Tarifa de Verano.

Toma en cuenta que este beneficio tendrá una vigencia de seis meses consecutivos, por lo que estarás protegido durante la etapa más crítica de calor. Y lo mejor de todo es que el descuento se aplica de forma automática, así que no necesitas ir a ninguna oficina ni realizar trámites extra.

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¿Quiénes reciben el subsidio CFE 2026?

Quienes reciben el apoyo de la tarifa de verano son aquellos usuarios que tienen servicios domésticos de bajo consumo. Para saber si te toca, busca tu último recibo y revisa que en la parte frontal el tipo de tarifa que tienes asignada.

Lista de tarifas que reciben el descuento por calor

Las tarifas que reciben el subsidio de la CFE 2026 son:

Tarifa 1A

Tarifa 1B

Tarifa 1C

Tarifa 1D

Tarifa 1E

Tarifa 1F

Estas se asignan según la temperatura media mínima de tu región.

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