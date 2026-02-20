Isla de calor urbana: ¿Por qué se siente una sensación de bochorno en la Ciudad de México?

La sensación de calor intenso en la Ciudad de México no es casualidad: responde a fenómenos ambientales locales y globales que interactúan de forma compleja. Aunque muchos atribuyen las temperaturas altas solo al clima del Valle de México, factores como el crecimiento urbano, la radiación solar intensa y la calidad del aire juegan un papel clave.

Isla de calor urbana y clima global: por qué la CDMX se siente tan caliente

Uno de los principales responsables es el fenómeno conocido como isla de calor urbana. En áreas densamente urbanizadas, la superficie está cubierta por asfalto, concreto y edificios que absorben y retienen más calor del sol que las zonas rurales. Estos materiales liberan energía térmica lentamente, especialmente en noches sin viento, elevando la temperatura del aire en la ciudad varias décimas de grado.

Además, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha explicado que cuando hay alta radiación solar, las condiciones de calma atmosférica y baja velocidad del viento favorecen el estancamiento del aire cálido y la acumulación de contaminantes, intensificando la sensación térmica.

Factores que explican el calor intenso en la Ciudad de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también señala que el calentamiento global altera los patrones de circulación atmosférica y propicia periodos de calor más frecuentes y prolongados. Este factor global se suma a la isla de calor local, amplificando el efecto de altas temperaturas en la ciudad.

En conjunto, estos elementos explican por qué, incluso sin ola de calor declarada, la sensación de bochorno puede sentirse tan intensa en la Ciudad de México: la estructura urbana, la radiación solar y los procesos climáticos trabajan en conjunto para elevar el termómetro.