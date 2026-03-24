Subsidio de la CFE en 2026: Fecha en la que baja el costo de la luz por altas temperaturas

El Subsidio de la CFE en 2026 empieza en Sonora el 1 de abril y en el resto de los estados calurosos el 1 de mayo, marcando la fecha en la que baja el costo de la luz por altas temperaturas.

Con la llegada de la temporada de calor, el gasto de energía en los hogares suele dispararse debido al uso constante de ventiladores y aires acondicionados. Para evitar que esto afecte tu bolsillo, el Gobierno Federal aplica un ajuste especial en la facturación que ayuda a mitigar el impacto en el recibo. Por eso, es muy importante que revises los detalles sobre el subsidio de la CFE en 2026 para conocer la fecha en la que baja el costo de la luz por altas temperaturas y así puedas administrar mejor tu consumo de electricidad.

¿Cuándo comienza el subsidio de luz 2026?

El Subsidio de la CFE 2026 inicia en las siguientes fechas

1 de abril de 2026: Inicia en el estado de Sonora

Inicia en el estado de 1 de mayo de 2026: Comienza la aplicación general para el resto de los estados que alcanzan temperaturas mínimas de 33 °C, bajo la tarifa de verano para consumo doméstico.

Toma en cuenta que el descuento se aplica de forma automática en tu recibo si es que vives en los estados donde aplica, así que no necesitas realizar ningún trámite adicional ante las oficinas de la CFE.

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¿En qué estados aplica el subsidio de la CFE 2026?

La tarifa de verano por el Subsidio de la CFE 2026 aplica en los siguientes estados:

Noroeste y Norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. Occidente y Centro: Nayarit, Colima, San Luis Potosí y Morelos.

Nayarit, Colima, San Luis Potosí y Morelos. Sur y Sureste: Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Este beneficio aplica específicamente para las tarifas domésticas (1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F).

¿Cuánto tiempo dura el subsidio de la CFE en 2026?

Este apoyo tiene una vigencia de 6 meses. Para la mayoría de las entidades, el ciclo de descuento termina hasta el 31 de octubre de 2026, coincidiendo con el cambio de estación hacia el otoño.

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