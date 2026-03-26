Hoy No Circula 26 de marzo: Evita multas en CDMX y Edomex ¿Qué autos descansan? / ©fitopardo

Si ya estás preparando tu salida, es fundamental que verifiques si a tu vehículo le toca “descansar” este 26 de marzo de acuerdo a lo que dicta el Hoy No Circula.

El cumplimiento de este programa es vital para reducir las emisiones contaminantes en estos días de alta radiación solar. Evita vueltas innecesarias al corralón y consulta aquí las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este jueves 26 de marzo de 2026?

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

>> Placas para no verificar en CDMX: ¿Qué autos aplican y cómo solicitarlas?

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula en este 2026 te puede costar una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Esto representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón).