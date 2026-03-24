Hoy No Circula 25 de marzo: ¿Qué placas y engomados descansan el miércoles en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si ya estás preparando tu ruta para este 25 de marzo, es fundamental que verifiques si a tu vehículo le toca “descansar”. Recuerda que durante marzo, la radiación solar intensa y la falta de vientos fuertes pueden elevar los niveles de ozono, por lo que respetar el calendario ambiental es clave para evitar una contingencia.

No permitas que una infracción arruine tu semana. Aquí te detallamos qué vehículos deben quedarse en casa hoy entre las 5:00 y las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos con las siguientes características tienen restringida la circulación:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular el 25 de marzo de 2026?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la CDMX y el Edomex son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

No respetar el Hoy No Circula este año te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo en el corralón. ¡Mejor no te arriesgues!