Mundial 2026: así funciona el nuevo formato de 48 selecciones y qué cambia para México

El sorteo del Mundial 2026 reabrió el interés por el nuevo formato que aplicará por primera vez la FIFA. La Copa del Mundo pasará de 32 a 48 selecciones, un ajuste que modifica la estructura del torneo, la fase de grupos y las posibilidades de clasificación de cada equipo, incluida la Selección Mexicana.

Un Mundial con 12 grupos de cuatro equipos

Con la expansión, el torneo se organizará en 12 grupos de cuatro selecciones.Los primeros dos lugares de cada sector avanzan directamente a la siguiente ronda, junto con los ocho mejores terceros lugares. Esto abre espacio para que más equipos lleguen a la fase de eliminación directa.

El cambio elimina el antiguo formato de 32 equipos y aumenta el número de partidos, lo que impacta en la logística de las tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Más partidos y un calendario más largo

El Mundial 2026 tendrá un total de 104 partidos, una cifra sin precedente.El calendario se extenderá para permitir el acomodo de juegos en tres países y en múltiples ciudades sede. Para México, esto significa mayor actividad en los estadios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Cómo cambia la clasificación a la siguiente fase

El avance por “mejores terceros” incrementa la probabilidad de que selecciones con campañas irregulares sigan en competencia. Esto también obliga a los equipos a optimizar diferencia de goles y gestión del plantel desde el primer partido.

Para México, anfitrión y clasificado automático, el formato abre escenarios de mayor flexibilidad pero también de exigencia táctica, ya que el margen de error en la fase de grupos se modifica.

Impacto en competitividad y ritmo del torneo

La expansión introduce más diversidad de estilos, niveles y contextos futbolísticos. Aunque el número de equipos aumenta, se mantiene una fase inicial con cuatro partidos simultáneos por jornada en distintas sedes, distribuida entre tres países con distinta infraestructura deportiva.

El nuevo formato también busca evitar los partidos sin relevancia deportiva que en ediciones pasadas generaban cierre de grupos predecible.

Lo que sigue tras el sorteo

Con los rivales definidos, los cuerpos técnicos deberán ajustar preparación, calendarios de concentración y rotación de jugadores, considerando más viajes, mayor desgaste físico y una fase de grupos con criterios de clasificación distintos a los de ediciones anteriores.