¿Cómo pagar menos a la CFE en 2026? Profeco revela método para un recibo de luz más barato y ahorrar energía

Año nuevo, gastos nuevos; pero si lo que buscas es pagar menos, especialmente en tu recibo de luz de la CFE, hoy te compartimos algunas recomendaciones que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer para ahorrar en el consumo y, por lo tanto, reducir los costos en conceptos de electricidad.

De acuerdo con la dependencia, existen los “vampiros eléctricos”, dispositivos que suelen consumir entre el 5% y el 10% de la energía en un hogar promedio y que, aunque se estén apagados, siguen consumiendo electricidad por el simple hecho de estar conectados.

¿Qué hacer para ahorrar luz?

Desconectar los electrodomésticos que permanecen enchufados a la corriente es un paso muy importante para empezar. Aparatos como la televisión, el cargador del celular, la computadora y hasta el horno de microondas, si están conectados sin uso, siguen generando un gasto. Hacer este pequeño cambio ayudará a ahorrar energía eléctrica y a alivianar los costos que se traducen en pesos dentro del recibo que emite la Comisión Federal de Electricidad.

TE PUEDE INTERESAR: CFE advierte sobre falsos descuentos de luz al INAPAM y ofertas de empleo en línea

¿Cómo puedo pagar menos a CFE?

Utilizar tecnologías más eficientes y, aunque no lo creas, cambiar ciertos hábitos te ayudará a reducir el consumo, lo cual se verá reflejado directamente en tu factura.

Por ejemplo, en cuanto a la iluminación, la Profeco recomienda aprovechar al máximo la luz natural del día. Una forma muy inteligente de potenciar la claridad solar es pintando las paredes de blanco o colores claros. Además, se recomienda el uso de focos LED, los cuales consumen entre un 50% y 80% menos energía que los focos incandescentes que ya conocemos.

¿Qué hacer para pagar menos en la factura de la luz?

En ocasiones, los recibos llegan con montos altísimos debido a fugas de energía que no han sido detectadas. Para comprobar que no tienes este problema, debes desconectar todos los aparatos eléctricos y apagar las luces; si tras hacer esto el disco de tu medidor gira, significa que tienes una fuga.

Asimismo, acomodar tus electrodomésticos en lugares frescos, ventilados y lejos de fuentes de calor, además de revisar que las puertas del refrigerador cierren bien, son formas de evitar el consumo excesivo y mantener el control sobre tu gasto de energía.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo “Casa por Casa” no existe, aclara CFE ante información falsa sobre supuesto programa