Noche de Museos CDMX 2026: 5 planes imperdibles que debes vivir y para todas las edades

La Noche de Museos regresa este miércoles 25 de marzo de 2026 en la CDMX con más de 90 recintos abiertos en horario nocturno, convirtiéndose en uno de los eventos culturales más esperados del mes.

Y aunque hay muchísimas actividades, algunas ya destacan por su originalidad, ambiente y potencial para llenarse. Aquí te dejamos 5 planes que sí o sí están jalando público para la noche de museos de marzo 2026.

Noche de Museos de marzo 2026: 5 recintos que SÍ o SÍ debes visitar

Noche de Museos marzo 2026: Homenaje a Juan Gabriel

Uno de los eventos más buscados será el tributo musical a Juan Gabriel, donde una banda interpretará sus canciones más icónicas en un formato en vivo. Este tipo de shows suele atraer muchísimo público porque mezcla música, nostalgia y ambiente nocturno dentro de espacios culturales, algo que no se vive todos los días.

¿Dónde? Museo Yancuic, en Iztapalapa

¿Cuándo? 25 de marzo 2026

¿A qué hora? A partir de las 5 PM

Costo: GRATIS

Noche de Museos marzo 2026: Música y conciertos en vivo

Desde indie rock hasta rap y propuestas más alternativas, varios espacios como centros culturales y FAROs tendrán música en vivo durante toda la noche.

El Centro Cultural Futurama y otros recintos ofrecerán conciertos gratuitos con cupo limitado, lo que los convierte en uno de los planes más buscados por jóvenes.

¿Dónde? Centro Cultural Futurama, G.A.M

¿Cuándo? 25 de marzo 2026

¿A qué hora? A partir de las 5

Costo: GRATIS

TAMBIÉN PUEDES LEER: MUNET llega a la CDMX: Así será el nuevo museo de tecnología que abrirá en Chapultepec

Noche de Museos marzo 2026: Experiencia sensorial con chocolate

Uno de los planes más originales es el del Museo del Chocolate (MUCHO), que combina taller, cata y música en vivo. Aquí puedes aprender sobre el cacao, probar distintas preparaciones y cerrar con un concierto, todo en una experiencia más íntima y diferente.

¿Dónde? Museo del Chocolate, Cuauhtémoc

¿Cuándo? 25 de marzo 2026

¿A qué hora? A partir de las 5PM

Costo: $85 por persona

Noche de Museos marzo 2026 / Capelle.r Ampliar

Noche de Museos marzo 2026: Moda Méximalista

Muchos museos ofrecerán visitas guiadas especiales, algunas con temáticas poco comunes como historias de amor en la Revolución o recorridos dramatizados. Ahora es el turno del Franz Mayer para enseñarnos sobre el por qué el maximalismo comienza a ponerse en tendencia como una forma de protesta.

¿Dónde? Museo Franz Mayer, Cuauhtémoc

¿Cuándo? 25 de marzo 2026

¿A qué hora? A partir de las 6PM

Costo: $130 por persona (incluso puedes aprovechar el 2x1 si llegas con tu outfit méximalista)

Noche de Museos marzo 2026: Visitas culturales guiadas

En espacios como el Museo Nacional de Culturas Populares habrá un recorrido cultural para reflexionar sobre los oficios que existen en el país. Estos eventos combinan la cultura con información para reflexionar sobre nuestro contexto actual como sociedad.

¿Dónde? Museo Nacional de Culturas Populares, Coyoacán

¿Cuándo? 25 de marzo 2026

¿A qué hora? A partir de las 6PM

Costo: GRATIS

¿Por qué la Noche de Museos se está volviendo el plan más viral en CDMX?

Más allá de ser un evento cultural, la Noche de Museos se ha convertido en un fenómeno en redes. La combinación de eventos gratis, experiencias diferentes y spots “instagrameables” ha hecho que cada edición atraiga a más jóvenes.

Además, el hecho de que ocurra de noche cambia totalmente la experiencia: los museos se sienten más relajados, más vivos y mucho más atractivos para quienes normalmente no los visitan.