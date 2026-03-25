INE aclara que no avaló ninguna propuesta sobre Plan B

“Nosotros desconocemos si la presidenta Taddei estuvo efectivamente en el Senado y si presentó algún documento, si hubiera sido ese el caso, es un documento que no ha sido avalado por las consejerías del Consejo General y en todo caso sería un posicionamiento personal”, señaló el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, quien junto con siete de sus compañeros son firmantes de un comunicado emitido este miércoles, negando haber avalado una propuesta de revisión del Plan B.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el consejero detalló que el comunicado a la opinión pública busca precisar lo que en redes se ha viralizado y que calificó como desinformación.

El punto ciego y la inequidad del "Plan B" de la #ReformaElectoral: Arturo Castillo



El caos de la #ElecciónJudicial: "Es fundamental que la elección judicial no se lleve a cabo en 2027. Es de una complejidad enorme”.



Revocación de mandato, ¿equidad o ventaja?: "La… pic.twitter.com/QDeKxjXdc0 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 25, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Plan B electoral avanza en Comisiones del Senado sin respaldo del PT

El consejero detalló que a finales de la semana pasada las unidades técnicas presentaron su opinión sobre el Plan B electoral, pero no se ha discutido en el Consejo y por lo tanto no existe un posicionamiento oficial.

Señalamientos sobre elección judicial

A manera personal, el consejero dio su posicionamiento sobre el Plan B, señalando que “hay una gran ausencia y el tema de revocación de mandato, sobre la primera, no se está modificando la fecha de la elección judicial, en esto las 11 consejerías hemos coincididos es fundamental que la elección judicial no se lleve a cabo en 2027, es de una complejidad enorme va a incrementar significativamente los costos y son dos elecciones incompatibles, la de Cámara de Diputados y la Elección Judicial por que en esta última los partidos no pueden participar”.

Sobre el tema de revocación de mandato dijo “si se permite que se lleve a cabo en 2027 lo que va a suceder es que vas a tener a la presidencia de la República promoviendo la participación e e ese ejercicio, llamando a votar por ella, pero vas a tener la prohibición de que todos los demás funcionarios se queden callados, lo que podría generar inequidad en la contienda ”.

TE PODRÍA INTERESAR: Fractura en la 4T por ‘Plan B Electoral’: Monreal exige al PT explicar su indecisión ante reforma de Sheinbaum