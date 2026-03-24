Plan B electoral avanza en Comisiones del Senado sin respaldo del PT

Sin votos del PT, quedó aprobado en Comisiones del Senado el Plan B electoral

Sin votos del Partido del Trabajo (PT), quedó aprobado en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado el Plan B electoral.

🔴 Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, del 24 de marzo de 2026. https://t.co/op9oXcfBaI — Senado de México (@senadomexicano) March 24, 2026

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¿Cómo fue la votación en Comisiones del Senado?

Con 24 votos a favor y 11 en contra, en una sesión de cuatro horas, quedó aprobado el Plan B electoral. En la discusión no participaron la senadora Lis Sánchez y Alejandro Yáñez del PT, cuya bancada mantiene su rechazo al dictamen debido a que no llegaron a la sesión.

Después de cuatro horas de posicionamientos y en la que los senadores del PAN, PRI y MC insistieron en lo dañino de esta reforma para la democracia, Morena con ayuda del Verde alcanzó la mayoría simple para que el Plan B Senado pase al pleno de la Cámara Alta.

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¿Cómo avanzó el Plan B en el Senado?

Mientras los senadores manifestaban sus posturas, en una esquina del salón donde sesionaba, los morenistas Adán Augusto López, Ignacio Mier y Javier Corral discutían sobre los votos que necesitan para sacar adelante la reforma, pues el PT mantenía el rechazo.

Al tomar la palabra, el senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas aseveró que es totalmente inequitativo e ilegal llevar a la presidenta Claudia Sheinbaum a la boleta durante las elecciones del 2027 por la revocación de mandato.

La senadora del PRI, Claudia Anaya expresó que con esta reforma se constitucionaliza la chachalaca electoral.

Mientras que Mayuli Latifa del PAN llamó tontos a los morenitas por querer llevar a la presidenta a la urnas.

“Se están zurrando de miedo”, les contestó el morenista Manuel Ladrón de Guevara.

La propuesta de Plan B de morena trastoca principios federalistas y republicanos contenidos en la Constitución.



Además de generar iniquidad en la contienda electoral al sacar a la Presidenta a campaña en la elección intermedia: @ClaudiAnaya pic.twitter.com/K3PLRQsi1F — Senado PRI (@SenadoPRI) March 24, 2026

¿Qué tensiones se registraron durante la discusión?

También se observó al senador Adán Augusto López platicando con el líder del PT, Alberto Anaya, quien había dado la orden a sus senadores para que no se presentaran en comisiones.

Y de hecho más de dos veces llamaron a los senadores del PT, pero nunca llegaron a las comisiones.

En medio de las discusiones el líder de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier publicó una imagen reunido con los petistas y senadores del Verde asegurando que su alianza está sólida y fuerte.

El plan B electoral permitirá que la Presidenta Sheinbaum empalme la revocación de mandato con la elección federal del 2027, además que de que se estableció como 15 el número máximo de síndicos para los municipios.

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