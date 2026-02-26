Reforma Electoral: INE defenderá Juntas Distritales y PREP, advierte Guadalupe Taddei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, adelantó que se pugnará desde el organismo electoral para evitar que la Reforma Electoral que eventualmente apruebe el Congreso, desaparezca las Juntas Distritales Permanentes y el Programa de Resultados Electores Preliminares, (PREP).

En conferencia de prensa, la funcionaria del INE agregó que una vez publicada la iniciativa, se efectuará un análisis del impacto operativo y presupuestal.

Taddei Zavala recordó que por el momento solo se conoce el decálogo presentado en Palacio Nacional.

¿Qué hará el INE ante la iniciativa?

La consejera presidenta del INE adelantó que el próximo lunes, se activará una mesa de trabajo inmediata y se solicitará a los legisladores tomar en cuenta su opinión técnica y operativa.

Insistió en que más que por el PREP, se luchará por un instrumento confiable para que la ciudadanía conozca los resultados preliminares, el mismo día de la jornada electoral.

¿Qué dijo sobre salarios y otras decisiones?

Por último desestimó el apartado relacionado con la reducción de salarios de funcionarios electorales, debido a que ella gana menos que el titular del Ejecutivo Federal.

Cabe señalar que este jueves, el Consejo General del INE avaló el Plan de instrumentación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica, ENCÍVICA, 2024-2026, que incluye 19 acciones operativas y un proceso integral de evaluación nacional.

En la sesión extraordinaria también se impusieron sanciones a un partido político, al presidente de la asociación “Confío en México” y a tres aspirantes a candidaturas, por un monto global de 1.2 millones de pesos.

Síguenos en Google News y encuentra más información