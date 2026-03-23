Fractura en la 4T por ‘Plan B Electoral’: Monreal exige al PT explicar su indecisión ante reforma de Sheinbaum

Ante la indecisión del Partido del Trabajo para votar a favor del Plan B de la reforma electoral, situación que obligó a suspender la reunión prevista para este lunes en comisiones del Senado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo confiar en la operación política del líder senatorial morenista Ignacio Mier para sacar adelante esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué se frenó la discusión del Plan B?

Remarcó que el balón está en la cancha del Senado, pero una vez que la iniciativa sea enviada a la Cámara de Diputados hablará con los legisladores del Partido del Trabajo (PT) para saber cuál es su postura.

“Yo respeto sus expresiones, aunque difiero de ellas, pero el PT tiene que fijar su posición frente al país, frente a la República y frente al movimiento y lo que él defina yo lo voy a respetar”, dijo Monreal.

No obstante, consideró que el PT debería explicar porqué cambió de opinión sobre el Plan B, si ya había comprometido su aval y aseguró que apoyaba al ciento por ciento la propuesta de la presidenta Sheinbaum, de hecho, hay un acuerdo firmado.

“Luego en el camino quizá cambiaron de opinión y es un asunto que ellos tienen que explicar, pero no soy su vocero ni doy consejos. No voy a meterme contra ellos, no voy a descalificarlos; ellos tendrán que asumir su propia responsabilidad, ya están bastante grandecitos.

El PT tendrá que reflexionar en torno a este respaldo al Plan B de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum”.

¿Qué sigue para la reforma electoral?

El líder de la diputación morenista, consideró que aún hay tiempo de sacar el Plan B en este periodo que concluye el 30 de abril o, incluso no descartó que haya un periodo extraordinario en mayo.

Por su parte, el jefe de los diputados del PRI, Rubén Moreira, descalificó el llamado “Plan B” al sostener que esa iniciativa representa una reforma constitucional incompleta, mal elaborada y con claros riesgos para la democracia, porque carece de leyes secundarias y sin sustento técnico suficiente.

Además, el legislador tricolor dijo que además de ser una propuesta centralista, busca debilitar a los congresos locales mediante recortes presupuestales que afectarían directamente a los órganos de fiscalización.

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