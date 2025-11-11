Declaración anual SAT: Estos son los ocho gastos personales deducibles para el ejercicio fiscal 2025

Conoce la lista de los 8 deducciones personales que puedes incluir en tu declaración anual, según el SAT. / simonmayer

Todos tenemos que presentar, cada ejercicio fiscal, nuestra declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria para reportar nuestros movimientos financieros y fiscales. Pero la buena noticia es que también puedes aprovecharla para hacer deducciones personales, gastos que, al incluirlos, pueden ayudarte a recuperar parte de tu dinero.

Recientemente, el SAT dio a conocer cuáles son los deducibles personales válidos en la declaración anual, así que aquí te los compartimos, junto con los requisitos básicos para poder hacerlo correctamente.

Requisitos para deducir en la declaración anual

Antes de incluir tus gastos en la declaración anual, el SAT aclara que para que un gasto sea deducible es necesario:

Contar con la factura electrónica correspondiente al servicio o producto.

Verificar que tu RFC esté correctamente registrado y que el concepto de la factura coincida con el servicio adquirido.

Pagar mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo, a nombre de quien hace la deducción.

Es muy importante que revises bien tus facturas y cheques que cumplen con todos los requisitos; de lo contrario, el gasto no se reflejará como debe en tu declaración.

SAT revela los ocho deducibles personales para la declaración anual. / simonmayer Ampliar

¿Cuáles son los deducibles personales en la declaración anual del SAT?

De acuerdo con el SAT, las personas físicas pueden deducir los siguientes gastos personales en su declaración anual

Gastos médicos y hospitalarios. Gastos funerarios. Donativos. Primas de seguros de gastos médicos mayores. Colegiaturas y transporte escolar. Intereses reales pagados por créditos hipotecarios. Aportaciones voluntarias o complementarias para el retiro. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro.

Eso sí, el SAT advierte que el monto total de las deducciones personales no puede pasarse de cinco Unidades de Medida y Actualización anuales o el 15% del total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

¿Cuándo se presenta la declaración anual del ejercicio fiscal 2025?

La declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, deberá presentarse alrededor de abril de 2026, aproximadamente, según el calendario que acostumbra del SAT. Es decir, personas morales tendrán del 1 al 31 de marzo de 2026; personas físicas del 1 al 30 de abril de 2026.

