Delcy Rodríguez destituye al embajador de Venezuela ante la ONU: giro estratégico en plena reconfiguración del poder

Cambio de rumbo: Venezuela reconfigura su estrategia frente al mundo

En un movimiento que confirma la reconfiguración interna del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez anunció la destitución del embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien llevaba años representando al país en uno de los escenarios más relevantes de la política internacional.

La decisión no solo marca el fin de una etapa diplomática, sino que también abre la puerta a una estrategia más pragmática en medio de tensiones globales y presiones económicas, todo ello tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de este año.

¿Quién sustituye al embajador de Venezuela ante la ONU?

En lugar de Moncada, el gobierno venezolano designó a Coromoto Godoy, quien hasta ahora se desempeñaba en el área de comercio exterior, lo que deja ver un giro claro, priorizar el enfoque económico en la política exterior.

Este perfil sugiere que Venezuela busca fortalecer su presencia internacional no solo desde lo político, sino también desde lo comercial, en un contexto donde atraer inversión y aliviar sanciones resulta clave.

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¿Por qué destituyeron a Samuel Moncada?

Aunque oficialmente se informó que Moncada asumirá “nuevas responsabilidades internacionales”, la salida ocurre en un momento clave:

Formaba parte del círculo diplomático más cercano al gobierno de Nicolás Maduro

Representaba una línea más confrontativa frente a potencias occidentales

Era uno de los rostros más visibles del discurso venezolano en la ONU

En ese sentido, su remoción no se interpreta como un cambio menor, sino como una señal política de fondo.

Reconfiguración del poder en Venezuela: más que un cambio diplomático

La destitución del embajador no ocurre en aislamiento. Forma parte de una serie de ajustes dentro del gobierno venezolano que incluyen:

Cambios en distintas áreas del gabinete

Reacomodos estratégicos en posiciones clave

Intentos por redefinir la imagen internacional del país

Este proceso apunta a una transición de una diplomacia ideológica a una más enfocada en resultados concretos.

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El verdadero mensaje: presión internacional, economía y reposicionamiento

El relevo en la Organización de las Naciones Unidas no es un movimiento aislado, sino una señal estratégica en medio del nuevo momento político que atraviesa Venezuela.

Detrás de la decisión hay tres objetivos claros:

Reducir el tono de confrontación con potencias internacionales

Recuperar legitimidad en organismos multilaterales

Abrir la puerta a negociaciones económicas, incluyendo un eventual alivio de sanciones

Este giro se alinea con la nueva narrativa impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez, que ha apostado por privilegiar la vía diplomática incluso frente a tensiones con Estados Unidos

En el fondo, el mensaje es contundente: Venezuela busca dejar atrás el aislamiento y reposicionarse en el tablero global.

¿Qué sigue para Venezuela en la ONU?

Con la llegada de Coromoto Godoy, el enfoque de la representación venezolana apunta a una transformación más técnica y menos ideologizada.

Se anticipa una estrategia basada en:

Diplomacia profesional con menor carga política

Mayor énfasis en cooperación internacional

Reconfiguración de vínculos con actores clave

Este movimiento ocurre en paralelo a otros gestos del gobierno, como el acercamiento con Europa y la búsqueda de nuevas relaciones internacionales, en lo que autoridades describen como una “nueva etapa” de diálogo y cooperación

De consolidarse, el cambio podría redefinir la forma en que Venezuela interactúa con el mundo, especialmente en sectores estratégicos como energía, comercio e inversión.