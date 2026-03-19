Delcy Rodríguez quita a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela

La política venezolana vive un nuevo reacomodo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, uno de los hombres más influyentes del aparato militar en el país durante más de una década.

El movimiento no es menor. Padrino López ocupaba el cargo desde 2014 y era considerado una pieza clave dentro del chavismo, responsable del control y lealtad de las Fuerzas Armadas de Venezuela en momentos de crisis política y social.

Su salida marca el fin de una era dentro del poder militar venezolano. En su lugar fue nombrado el general Gustavo González López, un perfil ligado a inteligencia y seguridad, con experiencia en organismos estratégicos del Estado.

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras años en Defensa

La destitución ocurre en un contexto de alta tensión política. Venezuela atraviesa una etapa de transición luego de la captura de Nicolás Maduro, lo que ha obligado a una reorganización interna del poder.

Analistas consideran que este cambio busca consolidar el control de Delcy Rodríguez sobre las Fuerzas Armadas, uno de los pilares clave del gobierno. Además, el relevo apunta a reforzar la seguridad interna en medio de presiones internacionales y ajustes dentro del gabinete.

¿Qué significa la salida de Padrino López?

Durante años, Padrino López fue uno de los militares más poderosos de Venezuela, con influencia directa en decisiones estratégicas del país. Su permanencia en el cargo incluso en momentos críticos lo convirtió en símbolo de estabilidad dentro del régimen.

Ahora, su destitución envía un mensaje claro: el poder en Venezuela está cambiando.

La llegada de un nuevo ministro de Defensa abre una nueva etapa, marcada por incertidumbre, reconfiguración política y una creciente atención internacional sobre el rumbo del país.