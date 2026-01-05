Precios del Registro Civil 2026: Costos por estado del acta certificada de nacimiento, matrimonio y defunción digital

El acta de nacimiento certificada es un documento indispensable para trámites de identidad en México.

Trámites por aquí, por allá y por acullá: es lo más común al empezar el año y, como todo proceso administrativo, tiene un costo. Así que si este 2026 necesitas conseguir documentos en la Plataforma Nacional del Registro Civil, ya sea el acta de nacimiento, matrimonio o defunción digital, aquí te compartimos los precios vigentes.

Es fundamental conocer estos costos, ya que estos certificados son requisitos muy importantes para inscripciones, trámites de seguridad social, pasaportes o procesos legales de herencias.

¿Cuáles son los precios de las actas de nacimiento por estado?

Arrancando con el acta de nacimiento, este es uno de los documentos más importantes y solicitados para la mayoría de los trámites, siendo indispensable para todo mexicano y mexicana. Los precios por estado en 2026 son:

Aguascalientes: $100.00

$100.00 Baja California: $243.00

$243.00 Baja California Sur: $232.00

$232.00 Campeche: $119.00

$119.00 Coahuila: $209.00

$209.00 Colima: $102.00

$102.00 Chiapas: $123.00

$123.00 Chihuahua: $128.00

$128.00 Ciudad de México: $98.00

$98.00 Durango: $158.00

$158.00 Guanajuato: $130.00

$130.00 Guerrero: $100.00

$100.00 Hidalgo: $147.00

$147.00 Jalisco: $98.00

$98.00 Estado de México: $74.00

$74.00 Michoacán: $168.00

$168.00 Morelos: $113.00

$113.00 Nayarit: $82.00

$82.00 Nuevo León: $68.00

$68.00 Oaxaca: $131.00

$131.00 Puebla: $170.00

$170.00 Querétaro: $141.00

$141.00 Quintana Roo: $57.00

$57.00 San Luis Potosí: $127.00

$127.00 Sinaloa: $124.00

$124.00 Sonora: $104.00

$104.00 Tabasco: $113.00

$113.00 Tamaulipas: $114.00

$114.00 Tlaxcala: $170.00

$170.00 Veracruz: $199.00

$199.00 Yucatán: $229.00

$229.00 Zacatecas: $110.00

¿Cómo saco mi acta de nacimiento gratis?

Hasta ahora, la Plataforma Nacional del Registro Civil no permite realizar la expedición del acta de nacimiento de forma gratuita. Para obtener el documento digital en formato PDF con validez oficial, es obligatorio realizar el pago correspondiente.

¿Cómo se imprime un acta de nacimiento en internet?

A través de la Plataforma Nacional del Registro Civil, el proceso es sencillo:

Debes tener una cuenta Llave MX. Proporcionar los datos del acta (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) o la CURP de la persona registrada. Realizar el pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito (o generar una línea de captura para pago en ventanilla). Una vez aprobado el pago, el sistema permitirá descargar el archivo PDF para que puedas imprimirlo en papel bond desde casa.

¿Cuánto vale el acta certificada de matrimonio?

Si necesitas una copia certificada de tu acta de matrimonio, estos son los precios vigentes para este año:

Aguascalientes: $100.00

$100.00 Baja California: $464.00

$464.00 Baja California Sur: $232.00

$232.00 Campeche: $119.00

$119.00 Coahuila: $209.00

$209.00 Colima: $102.00

$102.00 Chiapas: $123.00

$123.00 Chihuahua: $128.00

$128.00 Ciudad de México: $98.00

$98.00 Durango: $158.00

$158.00 Guanajuato: $130.00

$130.00 Guerrero: $100.00

$100.00 Hidalgo: $147.00

$147.00 Jalisco: $98.00

$98.00 Estado de México: $74.00

$74.00 Michoacán: $357.00

$357.00 Morelos: $113.00

$113.00 Nayarit: $82.00

$82.00 Nuevo León: $65.00

$65.00 Oaxaca: $131.00

$131.00 Puebla: $170.00

$170.00 Querétaro: $141.00

$141.00 Quintana Roo: $226.00

$226.00 San Luis Potosí: $127.00

$127.00 Sinaloa: $124.00

$124.00 Sonora: $104.00

$104.00 Tabasco: $226.28

$226.28 Tamaulipas: $114.00

$114.00 Tlaxcala: $339.00

$339.00 Veracruz: $207.00

$207.00 Yucatán: $301.00

$301.00 Zacatecas: $110.00

¿Dónde se puede descargar el acta de matrimonio?

Al igual que el acta de nacimiento, se puede obtener mediante la Plataforma Nacional del Registro Civil. Solo necesitas tu CURP, contar con tu cuenta Llave MX y realizar el pago electrónico correspondiente por el documento.

¿Cuánto se paga para sacar un acta de defunción?

Respecto al acta de defunción, este documento certifica oficialmente el fallecimiento de una persona e incluye información como nombre, fecha y lugar del deceso. Es fundamental para trámites de pensiones, cobro de seguros, juicios sucesorios o para dar de baja servicios contratados a nombre del fallecido.

Los precios por estado son los siguientes:

Aguascalientes: $100.00

$100.00 Baja California: $464.00

$464.00 Baja California Sur: $232.00

$232.00 Campeche: $119.00

$119.00 Coahuila: $209.00

$209.00 Colima: $102.00

$102.00 Chiapas: $123.00

$123.00 Chihuahua: $128.00

$128.00 Ciudad de México: $98.00

$98.00 Durango: $158.00

$158.00 Guanajuato: $130.00

$130.00 Guerrero: $100.00

$100.00 Hidalgo: $147.00

$147.00 Jalisco: $98.00

$98.00 Estado de México: $74.00

$74.00 Michoacán: $168.00

$168.00 Morelos: $113.00

$113.00 Nayarit: $82.00

$82.00 Nuevo León: $68.00

$68.00 Oaxaca: $131.00

$131.00 Puebla: $170.00

$170.00 Querétaro: $141.00

$141.00 Quintana Roo: $226.00

$226.00 San Luis Potosí: $127.00

$127.00 Sinaloa: $124.00

$124.00 Sonora: $104.00

$104.00 Tabasco: $226.28

$226.28 Tamaulipas: $114.00

$114.00 Tlaxcala: $170.00

$170.00 Veracruz: $207.00

$207.00 Yucatán: $301.00

$301.00 Zacatecas: $110.00

¿Cómo se obtiene un acta de defunción?

Para realizar este trámite en línea, también necesitarás tu cuenta Llave MX, la Clave Única de Registro de Población de la persona finada y completar el pago.

¿Dónde es más caro tramitar el acta de nacimiento, matrimonio y defunción?

Los estados de Baja California, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco se mantienen como las entidades donde resulta más costoso tramitar estas actas digitales en 2026.

¿Dónde es más barato tramitar el acta de nacimiento, matrimonio y defunción?

Por el contrario, los estados con las tarifas más bajas para estos documentos son Nuevo León, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.