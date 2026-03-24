Vacuna contra la rabia GRATIS en Edomex 2026: Fechas, sedes y cómo vacunar a tu mascota

Si tienes perro o gato, esto te interesa. Ya se anunció la jornada de vacunación antirrábica gratuita en el Estado de México, una campaña que busca proteger a miles de mascotas que necesitan la vacuna para proteger a su alrededor.

Lo mejor es que no tendrás que pagar nada, ya que forma parte de una estrategia de salud pública a nivel estatal. Así que sigue leyendo para que puedas saber las ubicaciones y el tiempo que queda para que no se te pase cuidar a tu mascota.

¿Cuándo es la vacunación antirrábica gratis en Edomex?

De acuerdo con autoridades de salud, la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2026 se llevará a cabo del:

22 al 28 de marzo de 2026

Durante estos días, brigadas recorrerán distintos puntos del Estado de México para aplicar la vacuna sin costo.

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¿Dónde serán las sedes de la vacunación contra la rabia en Edomex?

La campaña no será en un solo lugar, sino que se realizará en los 125 municipios del Edomex.

Habrá:

Módulos en centros de salud

Puestos en plazas públicas, escuelas y kioscos

Brigadas móviles en colonias y comunidades

Para ubicar el punto más cercano, las autoridades habilitaron un portal donde puedes buscar por municipio y localidad. Además, en campañas similares se han instalado más de mil módulos y brigadas en todo el estado, lo que facilita el acceso para prácticamente cualquier zona.

Vacunación antirrábica para mascotas Ampliar

¿Qué animalitos pueden recibir la vacuna de la rabia?

La vacuna contra la rabia en el Edomex para mascotas está dirigida a:

Perros y gatos desde el primer mes de edad

Mascotas que no hayan sido vacunadas recientemente

Animales que necesiten refuerzo anual

Las autoridades recomiendan llevar:

Perros con correa (y bozal si es necesario)

Gatos en transportadora o bolsa segura

Un adulto responsable por mascota

¿Cuánto dinero puedes ahorrar al vacunar gratis a tu mascota contra la rabia en Edomex?

Aunque muchas personas lo ven como algo básico, vacunar a tu mascota contra la rabia en una clínica privada puede costar entre 200 y 500 pesos por dosis. Por eso, esta campaña gratuita representa un ahorro importante, especialmente para familias con más de una mascota.

Además, al ser una jornada de vacunación masiva contra la rabia, también ayuda a reducir riesgos sanitarios en comunidades completas, algo clave considerando que la rabia es una enfermedad mortal pero prevenible.

¿Por qué es importante vacunar a tus mascotas?

La rabia es una enfermedad que puede transmitirse de animales a humanos, generalmente a través de mordeduras. Aunque en México los casos son poco frecuentes, las autoridades insisten en que la vacunación anual es la mejor forma de prevenirla.