Martha Debayle: Top 7 cosas que debes saber antes de subir a tu mascota a un avión

Todo lo que debes saber antes de viajar en avión con tu mascota / Olga Pankova

¿A poco no les pasa que ya tienen las maletas listas, el hotel reservado, pero se les parte el alma de pensar en dejar a sus hijos de cuatro patas? O peor aún, ¿quieren llevárselos pero les entra un pavor terrible de que la pasen mal en el avión?

Porque no es nada más comprarles su boleto y ya. Viajar con mascotas es un arte y, si no lo hacen bien, puede ser un verdadero drama. Por eso, Martha Debayle estuvo en W Radio con Ernesto Ávila, Médico Veterinario por la UNAM y Director de la Clínica Veterinaria del Bosque, para que nos diga exactamente qué sí y qué no al subir a un perro o gato a un avión.

¿Qué debes saber al viajar con tu mascota a un avión?

El Check-up de tu mascota

Antes que cualquier otra cosa, Ernesto nos dice que necesitas una visita profunda al veterinario. No es nada más para que lo vean “bonito”, es para asegurar que su corazón y sus pulmones aguanten la presión de la cabina o el compartimento de carga. Un perro con problemas cardíacos o braquicéfalo (los de cara achatada como los Pug o Bulldogs) corre riesgos reales. ¡Cuidado ahí

Certificado de salud

Sin este papel, no vas a ningún lado. La mayoría de las aerolíneas te piden un certificado de salud expedido por un médico veterinario con cédula profesional, con una vigencia no mayor a 10-15 días. Debe decir que está sano, desparasitado y con vacunas al día (especialmente la rabia).

La transportadora

Oigan, no escatimen en esto. La transportadora tiene que ser la adecuada para su tamaño. La regla de oro: el animal debe poder dar un giro completo sobre su propio eje y estar parado sin tocar el techo. Si va apretado, no lo van a dejar subir y el estrés para él va a ser impresionante.

Recomendaciones al viajar con mascotas en avió / Kryssia Campos Ampliar

Familiarización

Este es el error que todo el mundo comete. Compran la caja un día antes y quieren que el perro se meta feliz. ¡No! Ernesto recomienda que la transportadora esté en tu sala semanas antes. Ponle su mantita, sus premios, que sea su lugar seguro. El día del vuelo, tiene que sentir que va en su recámara, no en una cárcel.

Medicamentos y pastillas

Mucho cuidado aquí, cuentahabientes. Ernesto es súper enfático: No se recomienda sedar a las mascotas para volar. Los sedantes pueden afectar su capacidad de regular la temperatura corporal y su presión arterial a grandes alturas. Hay opciones naturales o feromonas que ayudan a relajarlos sin ponerlos en riesgo. Consúltenlo con él.

Ayuno estratégico

No queremos accidentes en pleno vuelo, ¿verdad? Lo ideal es que tu mascota no coma nada sólido al menos 8 horas antes del despegue para evitar mareos y vómitos. Eso sí, que esté súper bien hidratado hasta el momento de documentar.

Revisa todos los documentos de la aerolínea al respecto

Cada aerolínea es un mundo. Unas te dejan llevarlos en cabina si pesan menos de 9 kilos, otras son más estrictas con las razas. Ernesto nos sugiere hablar directamente con la aerolínea y confirmar la reserva de la mascota, porque hay un cupo limitado de “animales por vuelo”.