¿Peligran las donaciones? El SAT explica las bajas masivas de organizaciones civiles

SAT asegura que las bajas representan una proporción menor frente al universo total de organizaciones autorizadas. / Laura Reid

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio de baja a 270 organizaciones con autorización de donatarias durante el último año, como resultado de incumplimientos a requisitos legales, informó el Administrador General de Recaudación, Gari Flores Hernández González, quien rechazó que exista persecución contra organizaciones civiles.

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¿Por qué dio de baja el SAT a las donatarias?

El funcionario subrayó que el actuar del SAT responde a criterios estrictamente técnicos y no a decisiones políticas o discrecionales.

“El SAT es una institución de gobierno técnica, no es política. No vemos razones sociales, no vemos socios; simplemente revisamos si se cumplen o no los requisitos. Cuando un contribuyente cumple, buscamos hacerlo de la manera más eficiente; cuando no cumple, no procede, sea quien sea”. —

Flores Hernández González precisó que las bajas representan una proporción menor frente al universo total de organizaciones autorizadas.

“El año pasado se dieron de baja 270 donatarias de un padrón de más de 10 mil. No podemos particularizar qué le faltó a cada una, pero en algo incumplieron y ahí sí es nuestra obligación: si no cumplen, darlas de baja”. —

Añadió que en todos los casos existe garantía de audiencia para que las organizaciones puedan aclarar o subsanar inconsistencias.

“Todos estos trámites tienen derecho de audiencia. Si algo tenía que dar a conocer el contribuyente, explicar, tuvo su derecho de audiencia. Y si no obtuvo el trámite por falta de algún requisito, puede cumplirlo y volverlo a presentar; es inmediato”.

El funcionario insistió en que no hay un enfoque dirigido contra algún sector en particular.

“No es algo señalado para alguien en específico. Es la revisión que corresponde. Las razones pueden ser muchas, pero no es un tema discrecional”. —

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¿Qué dijo el SAT sobre estímulos y recaudación?

En materia de estímulos fiscales a combustibles, el administrador reconoció que el escenario es incierto debido a factores internacionales, especialmente la volatilidad en los precios del petróleo.

Explicó que la recaudación ha permitido al gobierno contar con margen para aplicar estímulos sin afectar significativamente las finanzas públicas.

“Es un tema internacional y muy dinámico. Un día hay un mensaje en redes o una decisión externa y sube o baja el precio. No se puede proyectar con certeza. Este excedente en la recaudación nos permite tomar medidas para que no se refleje en el precio de las gasolinas. Si se tiene que ingresar algún estímulo y renunciar a cierta recaudación, afortunadamente la economía lo permite”. —

No obstante, evitó anticipar escenarios como el registrado en 2022, cuando se observó una recaudación negativa en el IEPS a gasolinas.

“Como es tan volátil, no hay forma de establecer hoy algún parámetro para el resto del año. Esperemos que esto se vaya minorando”.

Respecto al caso del cantante Laureano Brizuela, quien ha denunciado presunto “terrorismo fiscal” y reclama una indemnización millonaria, el funcionario indicó que no cuentan con información detallada hasta el momento.

Sin embargo, rechazó de manera categórica que en la actual administración existan prácticas de presión indebida por parte de la autoridad fiscal.

“No tenemos información, no lo hemos revisado. Lo haremos y, si hubiera algún detalle, lo compartiremos por los canales institucionales si lo hubiera pero sí Tajantemente, en estas administraciones no existe el terrorismo fiscal. Al contrario, estamos enfocados en brindar un mucho mejor servicio”. —

Añadió que el SAT ha transitado hacia un modelo con mayor énfasis en la atención al contribuyente.

“Hoy los esfuerzos están mucho más focalizados en la atención y en el mejor servicio. Ha habido un cambio en la cultura contributiva”

El SAT adelantó que en las próximas horas emitirá una tarjeta informativa para detallar el caso de las organizaciones donatarias y aclarar el alcance de las revisiones realizadas.

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