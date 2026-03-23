Declaración Anual 2026: ¿cuál es la fecha límite, requisitos y cómo obtener saldo a favor? / krisanapong detraphiphat

A contrarreloj, millones de contribuyentes en México deben presentar su Declaración Anual 2026 antes del próximo 30 de abril, fecha límite establecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cumplir con esta obligación fiscal.

¡Prepárate para presentar tu Declaración Anual 2025 de personas en abril!



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¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual 2026?

El organismo recaudador recordó que en el país, más de 81 millones de personas físicas inscritas en el RFC están llamadas a realizar este ejercicio correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2025, especialmente quienes perciben ingresos por:

Sueldos y salarios.

Servicios profesionales.

Actividades empresariales.

Arrendamiento.

Intereses.

Dividendos o venta de bienes.

El cumplimiento de esta obligación fiscal no solo evita sanciones, también abre la posibilidad de obtener un saldo a favor. Sin embargo, la autoridad advierte que para recibir esta devolución es indispensable contar con la e.firma vigente, de lo contrario, el depósito podría no concretarse.

¡Prepárate para tu Declaración Anual 2025 de personas!



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¿Qué deducciones y beneficios pueden aplicarse?

El Servicio de Administración Tributaria detalla que, una vez presentada la declaración, el reembolso puede tardar entre 8 y 40 días hábiles posteriores al cierre del plazo.

Entre los gastos deducibles se encuentran:

Servicios médicos.

Colegiaturas.

Seguros de salud.

Aportaciones a Afore.

Intereses hipotecarios.

Donativos.

Todo lo anterior puede incrementar el monto a favor.

Cabe señalar que algunos contribuyentes están exentos, como quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza o personas con ingresos por salarios menores a 400 mil pesos anuales provenientes de un solo empleador.

Así, con la fecha límite cada vez más cerca, especialistas recomiendan no dejar el trámite para el último momento y verificar que todos los datos fiscales estén correctos para evitar contratiempos en la devolución.

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