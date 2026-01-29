¡No habrá revisión de tandas! El SAT aclara que no habrá fiscalización

Alan Vázquez aseguró que las tandas no serán fiscalizadas / FG Trade Latin

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no revisa ni revisará las cuentas bancarias de los contribuyentes ni fiscalizará las llamadas “tandas”, lo que sí pretende este año es que quienes tienen adeudos fiscales paguen.

Alan Vázquez, administrador desconcentrado de recaudación, anunció que se establecerá un programa para que los contribuyentes que el año pasado hayan obtenido ingresos por hasta 300 millones de pesos accedan a beneficios que les permitan regularizarse.

¿En qué consisten los beneficios anunciados por el SAT?

Estos beneficios serán la reducción de hasta el 100% sobre multas y recargos en adeudos pendientes de 2024 hacia atrás.

“No aplica el importe principal de las contribuciones, únicamente a sus multas y a sus accesorios, cuáles son los casos en los cuales se puede acceder al estímulo, y se trata de contribuyentes que tengan contribuciones omitidas autodeterminadas del 2014 y anteriores, que se encuentren sujetos a facultades de comprobación, es decir, que haya una auditoría abierta, y que tengan créditos fiscales firmes a la fecha”. — Alan Vázquez

¿Habrá sanciones por condicionar la expedición de facturas?

Por otro lado, en conferencia, funcionarios del SAT reiteraron que habrá multas de hasta 122 mil pesos para empresas y patrones que condicionen la expedición de facturas o el timbrado de recibos de nómina a la presentación de la constancia de situación fiscal.

A los contribuyentes les sugirieron que en lugar de presentar la constancia, obtengan la cédula fiscal, que sólo tiene RFC, razón social, código postal y régimen fiscal, que son los únicos cuatro datos que se requieren para la expedición de las facturas.

¿Qué hacer si exigen la constancia de situación fiscal?

Si aun así les exigen la constancia, se puede notificar al SAT en el correo denuncias@satgob.mx, dando una descripción del caso.

