Operativo Estadio CDMX: Rutas, transporte y accesos para el México vs. Portugal

Los aficionados con boleto podrán llegar al inmueble a través del transporte público

El gobierno de la ciudad de México dio a conocer el operativo de movilidad y de seguridad para el partido México-Portugal que se realizará por la reinauguración del Estadio CDMX.

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¿Cómo será el acceso al estadio en la CDMX?

Los aficionados solo podrán acceder, en lo que se llama la última milla, de manera peatonal.

Los únicos que podrán ingresar al área del estadio en automóvil o autobuses serán: residentes de la zona, palco-habientes, invitados especiales, miembros de la FMF, trabajadores y los dos equipos de futbol.

Los aficionados con boleto podrán llegar al inmueble a través del transporte público (Metro y Metrobús) y a través de los servicios de Park and Ride, servicio que saldrá de cinco puntos o por el servicio de Ride.

Las cinco rutas del servicio Park and Ride saldrán de los siguientes puntos:

Auditorio

Centro Comercial Santa Fe

Six Flag

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso.

Este 28 de marzo con el objetivo de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes y alrededores del "Estadio Ciudad de México" durante el partido México vs Portugal, realizaremos el operativo #EstadioSeguro; con un despliegue de más de 10 mil elementos… pic.twitter.com/Ha186hviwb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 24, 2026

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¿Qué rutas y medidas de seguridad se implementarán?

El servicio de Ride saldrá de siete puntos de la ciudad, entre ellos:

Bellas Artes

Estadio Olimpico de CU

Chapultepec

Plaza Carso

Reforma

Hidalgo

Izazaga.

Para la seguridad se desplegarán 10 mil 800 35 elementos.

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