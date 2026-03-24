Operativo Estadio CDMX: Rutas, transporte y accesos para el México vs. Portugal
¿Tienes boletos para el México vs. Portugal? Prepárate, porque el Estadio CDMX estrena reglas de acceso. Con un despliegue de casi 11 mil elementos de seguridad, las autoridades capitalinas han prohibido la llegada en auto particular para el público general.
El gobierno de la ciudad de México dio a conocer el operativo de movilidad y de seguridad para el partido México-Portugal que se realizará por la reinauguración del Estadio CDMX.
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¿Cómo será el acceso al estadio en la CDMX?
Los aficionados solo podrán acceder, en lo que se llama la última milla, de manera peatonal.
Los únicos que podrán ingresar al área del estadio en automóvil o autobuses serán: residentes de la zona, palco-habientes, invitados especiales, miembros de la FMF, trabajadores y los dos equipos de futbol.
Los aficionados con boleto podrán llegar al inmueble a través del transporte público (Metro y Metrobús) y a través de los servicios de Park and Ride, servicio que saldrá de cinco puntos o por el servicio de Ride.
Las cinco rutas del servicio Park and Ride saldrán de los siguientes puntos:
- Auditorio
- Centro Comercial Santa Fe
- Six Flag
- Parque Ecológico Xochimilco
- Plaza Carso.
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¿Qué rutas y medidas de seguridad se implementarán?
El servicio de Ride saldrá de siete puntos de la ciudad, entre ellos:
- Bellas Artes
- Estadio Olimpico de CU
- Chapultepec
- Plaza Carso
- Reforma
- Hidalgo
- Izazaga.
Para la seguridad se desplegarán 10 mil 800 35 elementos.