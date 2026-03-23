Falta de taxis de aplicación y remodelación de estacionamientos provoca molestia en usuarios del AICM

Continúan los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como parte de su proceso de modernización rumbo al Mundial de Fútbol 2026 para la recepción de turistas.

Las obras de remodelación de cara al Mundial de futbol 2026 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de las Terminales 1 y 2 ocasionan retrasos para ingresar a los estacionamientos por la falta de cajones, debido a los trabajos que se realizan con miras al evento de futbol a nivel internacional.

Los usuarios del Aeropuerto en su mayoría desconocen que hay un estacionamiento alterno en la puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca; en la que las 24 horas hay transporte gratuito a las dos Terminales siempre y cuando dejen su auto en este lugar con un costo de 40 pesos la hora.

Usuarios del AICM en su mayoría desconocen que hay un estacionamiento alterno en la en la puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. Ampliar

Mientras tanto los usuarios del AICM tienen que esperar hasta una hora para acceder, ya sea a los estacionamientos de las Terminales 1 y 2 o en su caso para tomar un taxi de aplicación por las restricciones que hay para que éstos puedan levantar a los pasajeros dentro de la zona federal.

Hasta el momento en la Terminal 2 los taxis de Uber pueden levantar pasajeros, no asi los de DIDI, que lo mas cercano es en el Eje 1 Norte para la Terminal 2 y en circuito para la Termnal 1, lo que provoca molestia a los pasajeros que tienen que caminar a estos puntos por altas tarifas de los taxis concesionados.

El estacionamiento alterno en el Estadio GNP cuenta con capacidad para 700 automóviles y el costo es de 40 pesos por hora y un máximo de 350 por día.

En la actualidad, el AICM tiene una capacidad reducida de 24 por ciento en los espacios de acuerdo con datos del aeropuerto capitalino. En el estacionamiento de la Terminal 1 hay mil 971 lugares; de ellos, 302 cajones están en remodelación. En el área internacional hay 2 mil 109 espacios, de los cuales 800 están en reparación en la Terminal 2 hay un estacionamiento con 2 mil 437 cajones, con 450 en mantenimiento.